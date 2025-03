ALERTE. Ces 14 wilayas risquent une invasion imminente du criquet pèlerin

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à la lutte contre les invasions de criquets pèlerins. Lors de cette réunion, le gouvernement a pris connaissance de la situation actuelle de la propagation des criquets dans certaines régions frontalières du sud du pays, ainsi que des mesures prises pour renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre ce phénomène, en collaboration avec les pays voisins concernés.

En effet, les autorités algériennes ont activé un plan d’urgence pour contrer la menace du criquet pèlerin, qui commence à apparaître en nombres limités aux frontières sud du pays. Ce plan vise à contenir sa propagation et à empêcher qu’il n’atteigne les zones agricoles, que ce soit dans le sud ou le nord du pays.

Ces mesures ont été approuvées lors d’une réunion tenue samedi dernier entre le ministre de l’Agriculture et du Développement rural et les responsables des services agricoles des 58 wilayas du pays.

Le ministre a donné des instructions aux cadres du secteur, en particulier dans les wilayas du sud, pour mettre en place tous les moyens de surveillance et d’intervention nécessaires, notamment au niveau des périmètres et des pôles agricoles.

Ce plan d’urgence comprend des instructions strictes aux services agricoles de 20 wilayas du sud pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre les groupes de criquets pèlerins, en mobilisant les ressources matérielles et humaines nécessaires.

De son côté, l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) a émis un communiqué alertant sur le risque de déplacement du criquet pèlerin vers d’autres régions en raison des vents du sud-est attendus. Les wilayas concernées sont : Biskra, Ouargla, El Oued, Touggourt, El Menia, El Meghaier, Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal, Tébessa, Khenchela, Batna, Souk Ahras et M’Sila.

“À cet effet, il est demandé de faire preuve de vigilance et de prudence, et de signaler immédiatement toute apparition de criquets aux services régionaux concernés et de se rapprocher des stations régionales de l’Institut National de la Protection des Végétaux les plus proches de chez vous”, rajoute le communiqué.

Pour l’instant, aucun grand essaim de criquets n’a été détecté. Les regroupements observés restent limités en nombre et ne comprennent pas de grandes quantités de criquets adultes de couleur jaune, stade le plus dangereux du cycle de vie de cet insecte. Cependant, les craintes d’une aggravation de la situation ont poussé les autorités à élaborer un plan évolutif, qui pourrait inclure les wilayas du nord si nécessaire.

Des groupes de criquets ont été repérés dans des zones frontalières avec le Mali et le Niger, ainsi qu’à l’est, près de la Libye. Cette situation place l’Algérie face à une menace réelle, nécessitant une réponse rapide et efficace.

Le plan d’urgence prévoit notamment de fournir aux agriculteurs des wilayas du sud des quantités importantes de pesticides. Des drones de surveillance du Programme alimentaire mondial (FAO) seront également déployés pour repérer les zones de reproduction et de ponte des criquets, permettant ainsi d’identifier les foyers potentiels et de prendre des mesures préventives avant une éventuelle propagation.

En outre, des avions appartenant à la société Tassili, filiale du groupe pétrolier public Sonatrach, ainsi que des avions acquis ou loués précédemment dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, seront utilisés pour pulvériser des pesticides à grande échelle dans les zones menacées.

L’objectif principal de ces mesures est de protéger les principales zones agricoles du sud, en particulier au nord du Sahara, qui produisent plus de la moitié des légumes de l’Algérie, ainsi que d’importantes quantités de céréales et de fruits. Ces régions sont essentielles pour assurer l’approvisionnement alimentaire du marché local, ce qui fait de la lutte contre les criquets une priorité absolue pour les autorités.

Bien que la situation reste sous contrôle, les autorités, et en particulier le ministère de l’Agriculture, prennent cette menace très au sérieux, compte tenu des conséquences potentielles sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire du pays.

Les craintes d’un scénario similaire à celui observé dans certains pays africains, où des essaims de criquets ont causé d’énormes pertes de récoltes, ont incité l’Algérie à agir de manière proactive pour éviter une catastrophe environnementale et agricole.