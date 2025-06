Alerte canicule : vague de chaleur extrême en Algérie dès ce lundi 9 juin, jusqu’à 44 °C attendus

Alors que le mois de juin bat son plein, une vague de chaleur exceptionnelle s’installe sur plusieurs régions du pays à partir de ce lundi 9 juin, avec des températures qui frôleront les 44 °C. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour la journée !

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par Météo Algérie, cette hausse brutale du mercure concerne principalement les wilayas de Relizane, Aïn Defla et Chlef, où les habitants devront faire face à un pic caniculaire au moins jusqu’au mardi. Les températures maximales grimperont entre 43 et 44 °C, notamment dans l’ouest et le centre du pays.

Le temps en Algérie ce lundi 9 juin : chaleur intense sur l’ouest, le centre et le sud

Pour ce lundi, un temps lourd et étouffant dominera sur les côtes ouest, l’intérieur ouest, le centre-ouest ainsi que les Hauts-Plateaux du centre-est. La chaleur ne s’arrête pas là : du côté du Sahara central et jusqu’à la frontière algéro-malienne, les températures resteront également relativement élevées, accentuant le sentiment d’inconfort.

Les autorités météorologiques recommandent la plus grande vigilance, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour limiter les risques liés à cette chaleur accablante, il est conseillé de boire régulièrement de l’eau, d’éviter les sorties en milieu de journée et de rester dans des endroits frais et ventilés.

Vigilance jaune pour pluies et orages dans plusieurs wilayas

En parallèle de cette canicule, l’Office National de la Météorologie (ONM) signale également des risques d’orages et de pluies dans plusieurs wilayas. Dans une alerte jaune de niveau 1, Météo Algérie a placé en vigilance les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk-Ahras, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Tiaret et Tamanrasset.

De plus, cette alerte à la vigilance concerne aussi les wilayas de Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Mostaganem, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Biskra, Saïda, Bouira, Mascara et Ouled Djellal.

Ces conditions climatiques contrastées exigent donc une double vigilance. Entre les orages dans certaines régions et les températures caniculaires dans d’autres, le début de semaine s’annonce particulièrement instable sur le plan météorologique.

Été 2025 : des températures jusqu’à 2 °C au-dessus des normales saisonnières !

Préparez-vous à un été particulièrement chaud ! Selon les premières tendances climatiques annoncées pour la saison estivale 2025, les températures dépasseront de 1 à 2 degrés les moyennes habituelles sur l’ensemble du territoire national. Un signal fort qui confirme une fois de plus les effets visibles du changement climatique.

Entre juin et août, les températures afficheront des valeurs supérieures aux normales de saison, confirmant une tendance observée depuis plusieurs années. Ce surplus thermique, estimé entre +1 et +2 °C, pourrait accentuer les risques de sécheresse, fragiliser les cultures et augmenter la consommation énergétique, notamment pour le refroidissement des bâtiments.

Les experts soulignent que cette hausse ne constitue pas un phénomène isolé. Depuis le début des années 2000, les records de chaleur tombent deux fois plus souvent, tandis que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses. L’été 2023, par exemple, avait déjà marqué les esprits avec des températures record enregistrées dans plusieurs régions du pays.