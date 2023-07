Alerte canicule : températures jusqu’à 50 °C dans 6 wilayas les jours à venir

Un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM), indique que des températures caniculaires pouvant atteindre les 50 degrés Celsius affecteront plusieurs wilayas du Sud du pays du lundi 3 au mercredi 5 juillet au moins.

En effet, selon ce même BMS 6 wilayas ont été placées niveau de vigilance « orange », les wilayas concernées par ces températures caniculaires sont Tindouf, Béni Abbés, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah. Précisant également que les températures maximales prévues sont 49 degrés pouvant atteindre localement 50 degrés, alors que les températures minimales prévues oscilleront entre 36 et 39 degrés Celsius.

Conseils du ministère de la Santé en cas de canicule

Le Ministère de la Santé a rappelé, il y’a quelques semaines les mesures préventives indispensables en cas de canicule. La population la plus vulnérable est constituée des jeunes enfants, des personnes âgées, ainsi que des personnes atteintes de maladies chroniques, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé, qui énumère des conseils à suivre :

Fermer les volets et les rideaux des façades de votre logement exposé au soleil ;

Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure ;

Eviter de sortir aux heures les plus chaudes ;

Si vous devez impérativement sortir, sortez tôt ou tard le soir ;

Si vous devez impérativement sortir, mettez des vêtements légers et amples, et rester à l’ombre à l’abri d’une exposition prolongée au soleil ;

Dans la mesure du possible, penser à prendre plusieurs douches par jour ;

Boire suffisamment ; éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine ;

Eviter des activités extérieures (sport, jardinages, bricolage…).

Pendant la saison des fortes chaleurs, certains symptômes peuvent indiquer un coup de chaleur et doivent vous alerter : Maux de tête; Envie de vomir; Soif intense; Une peau anormalement chaude, rouge et sèche; Confusion mentale

Il faut alors agir rapidement et appeler les secours (Protection Civile) et, en attendant, il faut transporter la personne présentant l’un de ces symptômes dans un endroit frais, la faire boire, et l’asperger d’eau fraîche (ou la couvrir avec un linge humide) et l’éventer (l’aérer).