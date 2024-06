Alerte canicule : températures jusqu’à 46 degrés sur 12 wilayas ce 7 juin

Les services météorologiques ont annoncé une vague de chaleur avec des températures records atteignant 46 degrés dans les régions centrales et orientales. Cette situation extrême nécessite une vigilance accrue et des mesures de précaution pour la population.

Dans un bulletin spécial, les services de météorologie ont mis en garde contre des températures records variant entre 40 et 44 degrés. Ces températures pourraient atteindre jusqu’à 46 degrés à l’ombre tout au long de la journée de vendredi. Les régions concernées sont Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou.

Un second bulletin spécial des services de météorologie a été émis, avertissant d’un risque similaire de températures records. Celles-ci devraient varier entre 40 et 43 degrés durant les journées de vendredi et samedi. Les wilayas concernées cette fois sont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Précautions à prendre en période de canicule

Face à cette vague de chaleur intense, il est crucial de suivre certaines recommandations pour préserver la santé. Il est conseillé de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, de boire beaucoup d’eau pour rester hydraté, et de porter des vêtements légers. Les personnes les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, doivent être particulièrement surveillées.

Des températures élevées peuvent provoquer divers problèmes de santé, allant de la déshydratation aux coups de chaleur. Il est important de reconnaître les signes de ces conditions pour agir rapidement. Les symptômes d’un coup de chaleur incluent des maux de tête, des étourdissements, une faiblesse et des nausées. En cas de tels symptômes, il faut immédiatement chercher un endroit frais et s’hydrater.

Cette canicule a également des répercussions sur l’environnement. Les risques d’incendies de forêt augmentent avec la sécheresse et les hautes températures. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de respecter les consignes des autorités pour éviter tout départ de feu.