Alerte canicule sur 8 wilayas du pays ce 1er et 2 juillet

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) ; mettant en garde contre des températures caniculaires qui persisteront dans plusieurs wilayas du Sud et de l’Est du pays vendredi et samedi.

En effet, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de : Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’ghair, Ouled Djellal et Biskra. Dans son alerte de niveau 2, l’ONM a mis en garde contre des températures caniculaires qui oscilleront entre 48 et 49 °C. Et ce, vendredi et samedi, 1er et 2 juillet 2022.

L’ONM a émis une deuxième alerte de niveau 2, plaçant en vigilance orange la wilaya de M’sila et l’Ouest de la wilaya de Batna. Ces dernières connaîtront aussi des températures caniculaires qui varieront entre 44 et 45 °C vendredi et samedi.

Canicule au Sud : plusieurs wilayas concernées par le changement des horaires de travail

La Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a annoncé un changement des horaires de travail dans les institutions du secteur public des wilayas du Sud. À cause des fortes chaleurs qui affectent le pays.

Les wilayas concernées par ce changement sont : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbas, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, El Meniaa.

Les nouveaux horaires s’établissent de 07 heures à 12 heures ; puis de 12 heures 30 minutes à 15 heures. Et ce, durant la période allant du 1er juin au 30 septembre.

Par ailleurs, la Direction générale de la Fonction publique a souligné le fait que les horaires de travail applicables dans les autres wilayas sont de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 16 heures 30 minutes.