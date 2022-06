Alerte canicule sur 6 wilayas de l’est du pays ce 26 et 27 juin

Depuis quelques jours, plusieurs régions du pays ont connu des températures caniculaires, ayant atteint les 45 degrés Celsius dans certaines régions du nord du pays.

Si depuis deux jours les températures sont reparties à la baisse surtout sur les régions côtières et intérieures. Le répit aura été de courte durée. En effet, ce dimanche signera le retour des températures caniculaires surtout sur les régions est du pays.

Retour de la canicule sur 6 wilayas de l’est

Ce samedi 25 juin 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo (BMS) de niveau orange (2), ce BMS concernera 6 wilayas de l’est du pays.

Ces wilayas concernées par ce BMS canicule qui s’étalera du dimanche 26 au lundi 27 juin, sont Guelma, Mila et Constantine, avec des températures oscillant entre 43 et 46 degrés. Mais aussi El Tarf, Annaba et Skikda, qui connaitront des températures qui varieront de de 41 à 43 degrés Celsius.

D’autres wilayas allant du nord vers le sud, connaitront aussi des températures assez élevées. L’ONM a placé les wilayas de Ouargla, El Oued, Timimoun, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, El Meniaa, El Mghair, Biskra, Adrar et Oueld Djelal, pour les wilayas du sud. Mais aussi les wilayas du nord-est Béjaia et Jijel, sous vigilance orange.