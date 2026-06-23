Alerte canicule et orages ce mardi 23 juin : découvrez quelles sont les wilayas concernées ?

L’Algérie traverse ce mardi 23 juin 2026 une journée météorologique particulièrement tendue. Deux phénomènes opposés sévissent simultanément sur le territoire : une vague de chaleur intense qui étouffe l’ouest du pays et dont l’échéance est fixée à mercredi 18h00, et un épisode de pluies orageuses localement importantes qui menace pas moins de 31 wilayas, du nord-est jusqu’aux confins sahariens, à partir de ce midi.

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La canicule s’accroche à l’ouest jusqu’à mercredi soir

L’alerte émise par les services météorologiques est sans ambiguïté : l’épisode caniculaire en cours ne se dissipera pas avant mercredi 18h00. Onze wilayas de l’ouest et du centre-ouest sont directement visées par ce bulletin. Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Oran, Saïda, Mascara et Mostaganem subissent de plein fouet cette fournaise, auxquelles s’ajoutent Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tipasa.

Ce n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs jours, cet arc de wilayas encaisse des températures nettement supérieures aux normales saisonnières. Le 21 juin, des pics atteignant 45 °C avaient déjà été enregistrés dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest, plaçant notamment Sidi Bel Abbès et Mascara en vigilance orange. La situation ne s’est pas améliorée depuis.

Les autorités sanitaires rappellent les précautions essentielles : éviter toute sortie entre 11h et 16h, s’hydrater abondamment même sans sensation de soif, et surveiller de près les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques. Ces populations restent les plus exposées aux coups de chaleur.

31 wilayas sous alerte orages : de Tébessa à In Guezzam

Paradoxe climatique caractéristique de l’été algérien, pendant que l’ouest brûle, une vaste portion du territoire se prépare à recevoir des précipitations orageuses. Le bulletin de vigilance couvre une fenêtre allant de midi à minuit ce mardi. Cette perturbation météo concerne une longue liste de wilayas.

À l’est, Tébessa, Souk Ahras, Constantine, Oum El Bouaghi, Guelma, Khenchela, Jijel, Mila et Batna sont en première ligne. Cette alerte concerne également les régions du centre : Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Bouira, M’Sila, Médéa et Biskra figurent également sur la liste. Plus au sud et à l’ouest, Djelfa, Ghardaïa, Tiaret, Tissemsilt, El Bayadh, Ouled Djellal, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam complètent ce périmètre orageux d’une ampleur remarquable. Tlemcen, déjà sous alerte canicule, cumule les deux risques.

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Été 2026, une instabilité météo persistante

Cette journée du 23 juin s’inscrit dans une séquence d’alertes qui dure depuis le début du mois. Dès le 16 juin, 27 wilayas étaient sous vigilance orages lors d’un épisode pluvio-orageux intense, avec des températures frôlant les 47 °C dans le Grand Sud. La veille, le 22 juin, une double alerte simultanée canicule et orages avait déjà mobilisé les services météorologiques sur un schéma quasi identique à celui d’aujourd’hui.

Les climatologues le confirment depuis plusieurs saisons : l’été algérien tend à multiplier ces configurations extrêmes, où chaleur écrasante et instabilité orageuse coexistent sur le même territoire à quelques centaines de kilomètres de distance. L’anticyclone verrouille le nord-ouest sous la chaleur, tandis que des perturbations remontent du sud et alimentent des orages parfois violents sur les Hauts-Plateaux et le Sahara.

Pour les wilayas sahariennes concernées, le danger est double. Sur des sols imperméables et des oueds à sec depuis des semaines, une pluie intense suffit à déclencher des crues subites en quelques minutes. Les habitants des zones proches des lits d’oueds ne doivent pas s’y aventurer. Éviter les pistes isolées et ne jamais traverser une chaussée inondée restent des réflexes qui peuvent sauver des vies.

La consigne vaut pour l’ensemble des wilayas sous vigilance : consulter régulièrement les bulletins officiels de l’Office National de la Météorologie et suivre les instructions des autorités locales. Cette journée du 23 juin illustre, une fois de plus, que la météo algérienne en été ne laisse aucune place à l’improvisation.

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