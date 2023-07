Alerte canicule en Algérie : quelles sont les wilayas placées en vigilance ce 30 juillet ?

La canicule persiste encore sur différentes régions du pays ! Depuis vendredi, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance orange plusieurs wilayas aussi bien au Nord qu’au Sud. Dans cet article, découvrez les wilayas concernées par ces alertes météo.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Beni Abbes et Ouargla. Ou les températures maximales oscilleront entre 48 et 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C, et les températures minimales entre 34 et 39 °C. En cours depuis vendredi, cette alerte de niveau 2 restera valable ce dimanche 30 juillet 2023.

En outre, le second BMS des services de l’ONM concerne les wilayas de Djelfa, M’sila, l’Ouest de Batna, le Sud de Khenchela et le Sud de Tébessa. Au niveau de ces régions, les températures maximales varieront aujourd’hui entre 44 et 46 °C, pouvant atteindre localement les 47 °C, et les températures minimales entre 30 et 34 °C.

La dernière alerte de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Touggourt, El Oued, Biskra, Ouled Djellal et El Meghair. Selon la même source, les températures maximales prévues ce dimanche oscilleront entre 48 et 49 °C, pouvant également atteindre localement les 50 °C, et les températures minimales entre 32 et 38 °C.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 30 juillet ?

Pour ce début de semaine, un ciel couvert marquera les régions Centre et Est du pays, avec quelques rares averses sur les régions de l’intérieur. À l’Ouest, un généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions, avec de rares averses de pluies sur l’intérieur. Enfin, pour ce qui est régions Sud du pays, le temps sera généralement dégagé avec un beau soleil.

D’ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tlemcen, Naama, Sidi Bel Abbes, Saida, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tebessa.