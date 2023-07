Alerte canicule en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce mardi 18 juillet ?

Un temps caniculaire continue d’affecter différentes régions du pays ! Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance orange 26 wilayas du pays, mettant en garde quant aux fortes chaleurs attendues aujourd’hui.

D’après Météo Algérie, un temps chaud marquera aujourd’hui la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et le Nord des Oasis. Ce mardi, un temps caniculaire affectera aussi les régions côtières, intérieures et les hauts plateaux du Centre, a rajouté la même source, notant qu’un temps chaud marquera les hauts plateaux et les Aurès.

D’ailleurs, les températures maximales prévues ce mardi atteindront entre 34 et 45 °C sur les régions côtières, entre 36 et 48 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 47 °C sur les régions sahariennes. Avec 34 °C à Tenes, 41 °C à Annaba, à Béchar et à Mila, 42 °C à Jijel, à Saida et à Tlemcen. La température atteindra 43 °C à Tipaza, 44 °C à Guelma et à El Menia et 47 °C à Chlef.

Concernant le bulletin météo de ce mardi 18 juillet 2023, l’ONM a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Mais aussi, un ciel souvent voilé à localement nuageux sur la région de Tindouf, avec développements orageux isolés à partir de l’après-midi engendrant des averses de pluie par endroits. Selon les mêmes services, un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange « canicule »

Dans son bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saïda, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Mila, Constantine et Guelma. Où les températures maximales oscilleront entre 44 et 46 °C, pouvant atteindre localement les 47/48 °C, et les températures minimales entre 30 et 34 °C. Cette alerte de niveau 2 est valable ce mardi 18 juillet 2023.

En outre, la seconde alerte de l’ONM concerne les wilayas d’Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger, Boumerdès, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Avec des températures maximales atteignant aujourd’hui entre 40 et 44 °C, pouvant dépasser localement les 47/48 °C, et des températures minimales entre 30 et 34 °C.

