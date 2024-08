Alerte canicule en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance “orange” ce vendredi 2 août

La canicule ne relâche pas son emprise sur plusieurs régions du pays, avec des températures atteignant les 46 °C. Pour ce week-end, les prévisions météorologiques annoncent la persistance de ces conditions extrêmes aussi bien au Nord qu’au Sud du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour des risques de canicule, plaçant en vigilance “orange” de niveau 2 pas moins d’une dizaine de wilayas.

Le premier BMS de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de M’Sila, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les températures maximales dans ces wilayas oscilleront entre 44 °C et 45 °C, avec des minimales variant entre 24 °C et 30 °C. Cette alerte reste en vigueur pour la journée du vendredi 2 août.

La seconde alerte de Météo Algérie concerne les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures maximales attendues dans ces régions se situent entre 40 °C et 42 °C, surtout au Sud de ces wilayas, tandis que les minimales se maintiendront entre 24 °C et 30 °C. Ce BMS reste également valable ce vendredi.

Quelles sont les températures du jour ?

Outre ces deux BMS, l’ONM prévoit la persistance d’un temps chaud, voire caniculaire, sur les régions côtières et intérieures de l’Est ainsi que sur les hauts plateaux du Centre. La région des Oasis subira aussi un temps chaud aujourd’hui.

Pour ce vendredi, le thermomètre affichera des températures maximales oscillant entre 29 °C et 42 °C sur les régions côtières, entre 35 °C et 45 °C sur les régions intérieures et entre 35 °C et 48 °C sur les régions sahariennes.

En cas de canicule, quels sont les bons réflexes à adopter ?

Depuis le mois de juillet, une vague de chaleur intense frappe diverses régions du pays. Face à ces conditions extrêmes, il est crucial de connaître les bons réflexes à adopter et les comportements à éviter pour préserver sa santé.

S’hydratation régulièrement :

Ne pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau. Il est recommandé de consommer environ 1,5 litre d’eau par jour, selon vos activités et la chaleur ambiante.

Se rafraîchir efficacement :

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, en insistant sur le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour. Évitez les douches glacées. Bien que l’eau froide procure un soulagement immédiat, elle est perçue par le corps comme une agression. Cela incite le corps à lutter pour maintenir sa température à 37°, produisant ainsi l’effet inverse recherché.

Se protéger du soleil

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et ne vous exposez pas directement au soleil.

Garder son logement frais

Pour maintenir votre logement frais, fermez les fenêtres et les volets pendant la journée, puis ouvrez-les en soirée et la nuit pour laisser entrer l’air frais.

Ne pas dormir à côté des ventilateurs

Dormir à côté d’un ventilateur pour profiter d’un souffle d’air frais toute la nuit peut causer des problèmes de santé. Après plusieurs heures, l’air du ventilateur peut dessécher les sinus ou la gorge, entraînant nez bouché, ronflements, mauvais sommeil et maux de tête.

Météo Algérie : que dit le bulletin météo de ce vendredi 2 août ?

Le bulletin de Météo Algérie pour ce vendredi 2 août prévoit pour les régions du Nord un ciel souvent voilé qui se dégagera progressivement par l’Ouest à partir de la fin d’après-midi.

Pour les régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé, mais partiellement voilé sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara, annonce la même source. Des formations cumuliformes apparaîtront de l’extrême Sud vers la frontière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili durant l’après-midi et la soirée, avec le développement de foyers orageux sur l’Extrême Sud, pouvant engendrer quelques averses de pluie par endroits.

D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Naama, Sidi Bel Abbes, Saida, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.