Alerte canicule en Algérie : persistance de fortes chaleurs sur plusieurs wilayas ce 11 juillet

Un épisode de fortes chaleurs et de canicule frappe différentes régions du pays depuis le début de semaine, avec des températures dépassant les 50 °C localement. Pour ce mardi 11 juillet 2023, la canicule va encore persister. Dans cet article, découvrez les prévisions météo du jour !

D’après les services de Météo Algérie, un temps chaud persistera ce mardi sur les régions proches côtières, les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès. La même source a aussi indiqué qu’un temps chaud continuera d’affecter le long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara Central, la région de Tindouf et les Oasis.

D’ailleurs, il convient de noter que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 32 et 45 °C sur les régions côtières, entre 38 et 48 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 49 °C sur les régions sahariennes.

À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : la capitale enregistre des records de températures !

Bulletin Météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce 11 juillet ?

Dans son bulletin météo de ce mardi 11 juillet, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec développement de cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant provoquer des pluies locales, notamment sur les régions du Centre et de l’Est.

Sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas Tiaret, Djelfa, M’sila, Medea, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Constantine, Jijel, Skikda, Guelma, M’sila, Mila, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tebessa et Khenchela. Ainsi que les wilayas de Laghouat, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Mascara, Relizane et Chlef.

En outre, les mêmes services ont prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions du Sud, avec formation de nuages durant l’après-midi sur le Sahara Central, le Nord Sarah, les Oasis et le Sud-Ouest du pays. Par ailleurs, il convient de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune « vent de sable » les wilayas de Timimoun, Adrar et In Salah.

BMS – Météo Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance « orange »

Dans ce même sillage, rappelons que les services de l’ONM avaient placé en vigilance orange « canicule » plusieurs wilayas du pays. Le premier BMS de Météo Algérie concerne les wilayas de Biskra, El M’Ghair et le Nord d’El Oued, où les températures maximales atteindront les 49 °C.

La deuxième alerte de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de Tipaza, le Sud d’Ain Témouchent, le Sud d’Oran, Tipaza, Blida, Boumerdes, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Avec des températures maximales atteignant entre 38 et 40 °C.

Dans un autre BMS, Météo Algérie met en vigilance les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Saida, le Nord du Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi Ouzou, Ouest de Batna, Mila, Constantine, Guelma, le Sud de Khenchela et le Sud de Tébessa, avec des températures maximales oscillant entre 43 et 45 °C.

À LIRE AUSSI : Fortes chaleurs en Algérie : les mises en garde de la Protection Civile