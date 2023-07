ALERTE CANICULE en Algérie : les températures atteindront 50°C les 2 jours à venir

Une vague de chaleur extrême affectera plusieurs wilayas du Sud et de l’Est de l’Algérie entre aujourd’hui, dimanche et mardi 1er aout 2023, d’après le Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la Météorologie (ONM),avec des températures qui atteindront 50°C dans certaines régions.

Selon les prévisions, les régions les plus touchées par cette vague de chaleur seront les parties Sud d’El Bayadh, de Laghouat, de Djelfa, de Khenchela et de Tébessa, ainsi que l’Ouest de Batna et toute la wilaya de M’Sila. Des températures maximales allant de 43°C à 45°C sont attendues, avec des pics locaux pouvant dépasser les 46°C. Pendant cette période, les températures minimales dans ces wilayas en vigilance « Orange » varieront entre 30°C et 34°C.

Outre les wilayas mentionnées, les régions de Ghardaïa, Touggourt, El Oued, Biskra, Ouled Djellal et El M’Ghair seront également touchées par la canicule le dimanche et le lundi. Les températures maximales attendues atteindront 49°C et 50°C, tandis que les températures minimales se situeront entre 32°C et 38°C.

Du dimanche au mardi, la vague de chaleur s’étendra également aux wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Béni Abbés, Tindouf, El Meniaa, Ouargla et Illizi. Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 48°C et 49°C, avec des points chauds pouvant atteindre localement 50°C. Les températures minimales prévues se situeront quant à elles entre 34°C et 39°C.

A LIRE AUSSI : 7 wilayas algériennes parmi les plus chaudes au monde, Hassi Messaoud en 1ere place

Mesures à prendre pour faire face à la canicule

Face à cette situation critique, il est essentiel que la population prenne des mesures appropriées pour faire face à cette canicule. Voici quelques conseils pour se protéger des fortes chaleurs :