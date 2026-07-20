Alerte canicule en Algérie : jusqu’à 49 °C ce lundi 20 juillet, les wilayas concernées

La vague de chaleur qui frappe l’Algérie est loin de s’essouffler. L’Office national de la météorologie (ONM) a actualisé ses bulletins spéciaux et maintient plusieurs alertes de niveau orange concernant une grande partie du pays. Des températures caniculaires sont attendues jusqu’au mardi 21 juillet, avec des maximales pouvant atteindre 49 °C dans certaines régions du Sud, tandis que les nuits resteront particulièrement chaudes.

Dans un bulletin spécial de niveau 2 (orange), l’ONM annonce le maintien d’une vague de chaleur sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, M’Sila, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa. Les températures maximales y oscilleront entre 44 et 46 °C, tandis que les minimales resteront comprises entre 26 et 32 °C. Cet épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu’à mardi.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : les alertes météo prolongées jusqu’à mardi, plusieurs wilayas en vigilance rouge

Jusqu’à 48 °C attendus dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie place également en vigilance les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou et Guelma, où les températures maximales varieront entre 44 et 46 °C, avec des pointes locales pouvant atteindre 47 à 48 °C. Les températures nocturnes resteront particulièrement élevées, comprises entre 28 et 34 °C, rendant les nuits difficiles et limitant le rafraîchissement de l’air.

La chaleur gagnera aussi une partie du littoral. Les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès connaîtront des températures maximales comprises entre 39 et 41 °C, pouvant atteindre localement 42 à 44 °C. Les températures minimales oscilleront entre 24 et 30 °C, confirmant la persistance d’un climat particulièrement lourd, y compris durant la nuit.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule : Sonelgaz lance un appel urgent aux Algériens pour éviter les coupures d’électricité

Chaleur extrême prévue dans le sud du pays

Dans le sud du pays, l’épisode caniculaire se fait ressentir encore plus. Les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla enregistreront des températures maximales pouvant atteindre 49 °C sous abri. Les minimales resteront exceptionnellement élevées, comprises entre 32 et 36 °C, témoignant d’une chaleur persistante jour et nuit.

Enfin, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf resteront elles aussi sous l’effet de cette vague de chaleur. Les températures maximales varieront entre 40 et 44 °C, avec des pointes locales de 46 à 48 °C, notamment dans le sud de ces wilayas. Les températures minimales seront comprises entre 26 et 32 °C.

Au regard de cette situation exceptionnelle, les autorités recommandent de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Canicule en Algérie : plusieurs wilayas en alerte rouge, le mercure grimpe à 49 °C

Canicule en Algérie : quand prendra fin cette vague de chaleur exceptionnelle ?

Selon le spécialiste de la météorologie Boualem Sayeh, interrogé par l’Agence Algérie Presse Service (APS), cette vague de chaleur devrait se maintenir encore plusieurs jours. Une amélioration est toutefois à prévoir à partir du 26 juillet, avec une baisse progressive des températures qui marquera le début d’un retour à des conditions plus supportables.

L’expert explique que cet épisode caniculaire exceptionnel est provoqué par un puissant « dôme de chaleur », un vaste anticyclone qui s’est installé au-dessus des wilayas du Nord et de la région des Oasis. Ce système bloque les masses d’air et favorise des températures particulièrement élevées. La situation devrait évoluer avec la diminution de la pression atmosphérique en altitude, permettant l’arrivée de courants d’air de nord-ouest qui feront progressivement reculer la chaleur et ramèneront les températures vers les normales saisonnières.

🟢 À LIRE AUSSI : Fin officielle de la canicule : L’ONM annonce la date exacte de la baisse des températures