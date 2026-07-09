Alerte canicule en Algérie : jusqu’à 44 °C attendus dès ce jeudi 9 juillet, voici les régions concernées

La canicule est de retour en Algérie ! Après plusieurs jours marqués par une météo contrastée entre chaleur, orages et vents de sable, un nouvel épisode climatique retient l’attention. Les prochains jours s’annoncent particulièrement éprouvants dans une partie du pays, au point de pousser les services de l’Office national de la météorologie (ONM) et le ministère de la Santé à multiplier les mises en garde. Durée de l’épisode, régions concernées, températures attendues et consignes de prévention : voici ce qu’il faut savoir.

Cinq wilayas du nord-est de l’Algérie entrent en vigilance orange de niveau 2 pour un risque de canicule à partir de ce jeudi 9 juillet. L’Office national de la météorologie a publié un bulletin météorologique spécial (BMS) visant Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales grimperont entre 40 et 42 °C, avec des pointes locales de 43 à 44 °C prévues vendredi et samedi. L’épisode se prolongera jusqu’au samedi 11 juillet.

Trois jours de fournaise s’annoncent sur la façade nord-est du pays. Selon le BMS de l’ONM, les maximales oscilleront entre 40 °C et 42 °C à l’ombre sur l’ensemble des cinq wilayas concernées, avant de franchir localement le cap des 43 à 44 °C en fin de semaine. Ce qui aggrave la situation, c’est la persistance de la chaleur nocturne : les minimales resteront comprises entre 25 °C et 30 °C, privant les organismes du rafraîchissement indispensable à la récupération.

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Les populations vulnérables au cœur des recommandations sanitaires

Face à cette montée du thermomètre, le ministère de la Santé a réagi sans attendre. Son communiqué place en tête des priorités la protection des enfants, des personnes âgées et des malades chroniques, catégories les plus exposées aux complications liées à la chaleur intense.

Les autorités sanitaires déconseillent formellement toute sortie durant les heures les plus chaudes de la journée. Lorsqu’un déplacement est inévitable, il est préférable de l’effectuer tôt le matin ou après le coucher du soleil. Porter des vêtements légers et amples, rechercher l’ombre, boire de l’eau régulièrement et fuir les boissons sucrées ou caféinées : tels sont les réflexes à adopter sans délai.

À l’intérieur des habitations, la méthode est simple. Volets et fenêtres exposés au soleil doivent rester fermés en journée. L’aération ne s’effectue qu’une fois la température extérieure redescendue sous celle de l’intérieur. Toute activité physique en plein air est à suspendre ou à reporter.

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Coup de chaleur : reconnaître les signes avant-coureurs pour agir vite

Le ministère de la Santé insiste sur un point souvent négligé : savoir identifier un coup de chaleur avant qu’il ne dégénère. Les signaux d’alarme sont précis. Maux de tête persistants, soif intense, nausées, peau rouge et sèche, température corporelle anormalement élevée ou état de confusion constituent autant d’indicateurs qui exigent une réaction immédiate.

La conduite à tenir est claire. La personne atteinte doit être mise à l’abri dans un endroit frais sans attendre. Si son état le permet, on lui donne de l’eau. Le corps est refroidi progressivement à l’aide d’eau froide ou d’un linge humide, pendant qu’on favorise la circulation de l’air autour d’elle. Chaque minute compte dans ces situations.

Le ministère a par ailleurs confirmé que l’ensemble des établissements de santé du pays restent pleinement mobilisés pour prendre en charge les cas liés à cet épisode caniculaire.