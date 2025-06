Alerte canicule en Algérie : hausse du mercure dans plusieurs régions ce vendredi 13 juin

Alors que l’été pointe à l’horizon, la chaleur s’installe durablement sur une grande partie du territoire national. Ce week-end, la météo en Algérie annonce des températures élevées, voire quasi caniculaires. Un climat qui invite déjà aux activités estivales, entre escapades balnéaires et moments de détente au soleil. Mais attention, malgré cette ambiance estivale, des orages restent au programme dans plusieurs régions.

Dès ce vendredi 13 juin, les températures grimpent en flèche le long de la frontière algéro-malienne, jusqu’au cœur du Sahara. Les services de Météo Algérie prévoient une chaleur particulièrement marquée dans ces régions, avec des pics attendus notamment à Bordj Badji Mokhtar et Adrar.

🟢 À LIRE AUSSI : Congé de maternité en Algérie : Ce qui change pour les mères salariées en 2025

Les choses ne s’arrêtent pas là. Samedi et dimanche, les régions de l’ouest et du centre-ouest connaîtront, elles aussi, une montée significative du mercure. Les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla sont particulièrement concernées. L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs émis une alerte de niveau jaune pour « canicule » dans plusieurs wilayas, dont In Salah, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Météo Algérie : vigilance jaune « pluie » et « orage » dans ces wilayas !

Malgré cette vague de chaleur, le ciel ne sera pas totalement dégagé partout. Des conditions instables persistent dans plusieurs régions, principalement au centre et à l’ouest du pays. Des orages accompagnés parfois de pluies localement modérées pourraient perturber le calme apparent de ce début d’été.

Ainsi, l’ONM a également placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » pas moins d’une vingtaine de wilayas, à savoir Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Mostaganem, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara, Oran, ainsi que certaines wilayas déjà touchées par la chaleur comme Relizane, Chlef et Aïn Defla.

Entre soleil brûlant et averses imprévues, ce week-end s’annonce contrasté. Si vous comptez profiter de la plage ou d’activités en plein air, il vaut mieux rester informé et attentif aux bulletins météo de vigilance. Hydratez-vous régulièrement, évitez les sorties aux heures les plus chaudes et surveillez les signes de fatigue dus à la chaleur.

Réchauffement climatique : mai 2025, deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré

La planète continue de battre des records inquiétants. Selon les dernières données de l’observatoire européen Copernicus, mai 2025 s’impose comme le deuxième mois de mai le plus chaud jamais mesuré à l’échelle mondiale, avec une température moyenne de 15,79 °C. Il arrive juste derrière mai 2024, qui reste en tête du classement historique.

La chaleur a marqué aussi bien les terres que les océans. À la surface des mers, les experts observent des températures exceptionnellement élevées, atteignant en moyenne 20,79 °C. Des zones entières du nord-est de l’Atlantique ont même connu des canicules marines, tandis que la Méditerranée affichait des températures bien supérieures aux normales saisonnières.

🟢 À LIRE AUSSI : Travail des enfants : l’Algérie enregistre l’un des taux les plus bas au monde

Le mois de mai 2025 marque également une rupture après une séquence inédite de 21 mois consécutifs au-dessus du seuil de +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Même si le mois dernier est repassé en dessous de cette limite symbolique, la moyenne annuelle (juin 2024 à mai 2025) reste alarmante, avec un réchauffement de 1,57 °C.

Les climatologues rappellent l’urgence d’agir. Chaque dixième de degré compte pour limiter les vagues de chaleur, les catastrophes naturelles et la disparition des espèces. Atteindre l’objectif de +1,5 °C, fixé par l’accord de Paris, reste un défi vital pour l’avenir de la planète.