Alerte canicule en Algérie : des températures record dans plusieurs wilayas

Le vendredi 14 Juillet 2023 se présente sous une canicule persistante et des températures exceptionnellement élevées, comme l’indique l’Office National de la Météorologie (ONM). Une vigilance orange est en place dans les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla et M’sila, avec des maximales prévues entre 44°C et 45°C et des minimales se situant entre 26°C et 32°C. Cet épisode caniculaire, démarré le jeudi 13, durera jusqu’à la fin de cette journée du 14 Juillet 2023.

Des wilayas supplémentaires sont également concernées par une vigilance jaune, à savoir Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Mila, Oum-El-Bouaghi, Guelma, Batna, Tindouf, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Médéa, El-Tarf, Bouira, Béchar. L’ONM recommande la plus grande prudence, particulièrement pour les personnes vulnérables à la chaleur.

Prévisions Météorologiques et Températures Attendues

Pour le reste du pays, les prévisions de l’ONM font état de ciels généralement dégagés avec la possibilité de cellules orageuses isolées sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région de l’Aurès.

Quant aux régions sahariennes, malgré un ciel majoritairement clair, des formations nuageuses pourraient faire leur apparition en milieu de journée sur le sud-ouest du pays, le nord du Sahara et l’extrême sud.

Concernant les températures, la canicule continuera de sévir avec des maximales oscillant entre 30°C et 38°C sur les régions côtières, 36°C à 45°C pour les régions intérieures et entre 38°C et 46°C sur les régions sahariennes. Des villes comme Djanet et Tamanraset devront faire face à des températures respectives de 37°C et 39°C. Alger et Boumerdes s’attendront à une journée à 31°C, tandis que Tipaza connaîtra un pic à 33°C. Les villes sahariennes d’Adrar et In Guezam ressentiront la plus grande chaleur avec des maximales respectives de 46°C et 41°C.