Alerte canicule en Algérie : chaleur extrême prévue dans plusieurs wilayas ce mardi 30 juillet

Une vague de chaleur extrême continue de s’abattre sur différentes régions du pays, avec des températures atteignant les 46 °C. Pour faire face à cette canicule, voici les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 30 juillet 2024.

Les services de Météo Algérie annoncent un temps caniculaire sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest ainsi que sur les régions côtières de l’Est. Un temps généralement chaud est également prévu sur les autres régions. Les prévisions de l’ONM indiquent aussi des conditions météorologiques similaires de la frontière algéro-malienne vers les régions de Tindouf et Adrar.

Les températures maximales prévues ce mardi 30 juillet oscilleront entre 34 et 42 °C sur les régions côtières, entre 37 et 46 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 48 °C sur les régions sahariennes.

L’ONM a prolongé deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour canicule. Le premier concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les températures maximales oscilleront entre 40 et 42 °C, notamment au sud des wilayas, avec des minimales entre 24 et 30 °C. Ce BMS, en cours depuis dimanche, reste valable aujourd’hui et demain.

Dans une seconde alerte de niveau 2, Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Chlef et Aïn Defla. Le mercure y affichera des valeurs avoisinant les 44 °C, pouvant atteindre ou dépasser localement 46 °C, avec des minimales oscillant entre 28 et 33 °C. Ce BMS est en vigueur ce mardi 30 juillet et restera valable jusqu’à demain.

Météo Algérie : que disent les prévisions de ce mardi ?

Le bulletin météo de l’Office National de Météorologie (ONM) pour ce mardi 30 juillet prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Dans les régions sahariennes, un ciel également dégagé à partiellement voilé prédominera.

Toutefois, des formations cumuliformes apparaîtront dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que sur la frontière algéro-malienne, principalement durant l’après-midi et la soirée. Ces formations orageuses pourraient donner lieu à des averses de pluie par endroits.

Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “orage” pour la journée. Les régions concernées incluent Tissemsilt, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tizi Ouzou, Tindouf, Djelfa, Médéa, Adrar et Boumerdès.