Alerte canicule en Algérie : chaleur extrême, jusqu’à 45 °C dans plusieurs régions ce lundi 18 août

La semaine démarre sous un soleil de plomb en Algérie. Plusieurs régions du pays, notamment au nord, connaissent des températures exceptionnellement élevées. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) afin d’alerter la population et de rappeler l’importance de la vigilance.

Le premier BMS place en vigilance orange “canicule” les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Blida. Dans ces régions, les températures maximales devraient osciller entre 43 °C et 45 °C, tandis que les minimales resteront particulièrement élevées, entre 28 °C et 31 °C. Cette alerte reste valable pour la journée du lundi 18 août et se prolongera jusqu’au mardi 19 août 2025.

Un second BMS concerne cette fois les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès. Là encore, la chaleur s’annonce intense, avec des maximales prévues entre 40 °C et 42 °C, pouvant grimper localement jusqu’à 43 °C, voire 44 °C dans les zones sud de ces wilayas. Les températures minimales se situeront entre 26 °C et 30 °C, confirmant une atmosphère lourde et difficilement supportable.

BMS — canicule en Algérie : quels sont les gestes à adopter ?

Cette vague de chaleur, qui s’inscrit dans un été particulièrement éprouvant, impose de redoubler de précautions. Ainsi, il est important de :

S'hydrater régulièrement, en buvant de l'eau tout au long de la journée, même sans sensation de soif.

Éviter toute exposition prolongée au soleil, notamment entre 11h et 16h, période où les rayons sont les plus nocifs.

Privilégier des repas légers et riches en eau (fruits, légumes) afin de compenser les pertes hydriques.

Surveiller les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, plus vulnérables face aux fortes chaleurs.

Ces recommandations simples permettent de limiter les risques de déshydratation, d’insolation ou encore de malaise liés à la canicule.

Météo Algérie : des orages et des vents de sable attendus dans le sud du pays

Outre la chaleur, l’ONM signale également des conditions météorologiques instables dans le sud du pays. Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam ont été placées en vigilance jaune “pluie” et “orage”.

Selon les prévisions de Météo Algérie, ces phénomènes pourraient s’accompagner de vents de sable, réduisant la visibilité et compliquant la circulation routière. Les automobilistes et habitants de ces régions sont donc appelés à redoubler de prudence.

Avec cette combinaison de canicule au nord et d’orages dans le sud, le pays s’apprête à vivre un début de semaine particulièrement éprouvant sur le plan météorologique. Les services de Météo Algérie suivent de près l’évolution de la situation et publieront des mises à jour régulières afin d’informer la population en temps réel.

Secousses telluriques dans la wilaya de Tébessa

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a signalé trois tremblements de terre en Algérie entre le 16 et le 17 août 2025. La première secousse, d’une magnitude de 3,2, a eu lieu le samedi 16 août à 22h09, à 17 km au sud-ouest de Gueltat Sidi Saad, dans la wilaya de Laghouat.

Deux autres secousses, plus fortes, ont frappé la wilaya de Tébessa ce dimanche. La première, enregistrée à 20h11, a atteint une magnitude de 5,8 et s’est produite à 10 km au sud-est de Negrine. Quelques minutes plus tard, à 20h22, une nouvelle secousse de 4,7 a été localisée à 26 km au sud-est de la même commune.