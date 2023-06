Alerte canicule en Algérie ce 21 juin : 6 wilayas de l’Est placées en vigilance « orange » 

Ce mercredi 21 juin marque le solstice d’été dans l’hémisphère Nord et le solstice d’hiver dans l’hémisphère Sud. Il représente le début de l’été et la journée la plus longue de l’année dans l’hémisphère Nord, tandis que dans l’hémisphère Sud, il marque le début de l’hiver et la journée la plus courte de l’année. Sur le plan astronomique, c’est le moment où l’inclinaison de la Terre atteint son maximum, ce qui a des conséquences sur l’exposition au Soleil dans les deux hémisphères. À travers cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée d’aujourd’hui !

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » plusieurs wilayas de l’Est du pays. L’alerte de niveau 2 de Météo Algérie indique que la canicule persistera ce mercredi 21 juin au niveau des wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma, où la température atteindra entre 40 et 44 °C à l’ombre.

De plus, les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de M’sila, Bouira, Medea, Tissemsilt, Ain Defla, Tizi Ouzou, Mila et Constantine. Il convient également de noter que Météo Algérie a prévu la persistance d’un temps relativement chaud aujourd’hui tout au long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara central, le Nord Sahara et les Oasis.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi 21 juin ?

Concernant les prévisions météo pour ce mercredi 21 juin 2023, Météo Algérie a indiqué qu’un temps dégagé à partiellement voilé en général marquera l’ensemble du territoire national. Toutefois, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Outre la canicule et la pluie, le vent persistera également ce mercredi. En effet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vent violent » les wilayas de Tamanrasset, Tindouf, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Médea, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. Il faut aussi souligner que des « vents de sables » affecteront les wilayas de Tindouf, Laghouat et Tiaret.