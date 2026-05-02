Alerte BMS en Algérie : Fortes pluies et vents violents, la liste des wilayas touchées ce dimanche 3 mai

Un bulletin météo spécial (BMS) reste en cours de validité ce dimanche 3 mai, de violents orages et des rafales de vent vont frapper une grande partie du nord de l’Algérie. Avec des cumuls de pluie pouvant dépasser 40 mm. Découvrez si votre région est en alerte et comment adapter vos déplacements.

Une nouvelle semaine commence et, comme souvent au printemps, le regard se tourne vers le ciel. La question revient avec insistance : la pluie va-t-elle s’installer durablement ou laisser place à une accalmie ? Pour ce dimanche 3 mai, les prévisions météorologiques ne laissent guère de place au doute. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent une journée marquée par des précipitations dans plusieurs régions du pays, confirmant la persistance d’un temps instable.

Le nord de l’Algérie connaîtra un temps contrasté, alternant entre passages pluvieux et éclaircies. Cette variabilité typique de la saison ne doit pas tromper, les averses pourraient se montrer localement soutenues, notamment en cours de journée.

Plusieurs wilayas se retrouvent directement concernées par ces précipitations. Il s’agit de Jijel, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Defla, Relizane, Mascara, Tissemsilt, Médéa, Tiaret, M’sila et Djelfa. Dans ces zones, les conditions météorologiques imposeront une certaine vigilance, en particulier sur les axes routiers où la visibilité et l’adhérence risquent de se dégrader.

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Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté mercure, les températures resteront relativement agréables malgré cette instabilité. Les régions côtières afficheront des valeurs comprises entre 24 et 30 degrés, tandis que l’intérieur du pays oscillera entre 21 et 30 degrés.

Le vent, en revanche, pourrait compliquer la situation par moments. Des rafales atteignant 50 km/h sont attendues, renforçant la sensation d’inconfort et accentuant les épisodes pluvieux dans certaines zones exposées.

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Prévisions météo : persistance de l’instabilité au Sud

Dans les régions du sud, le temps se montrera plus stable, sans pour autant basculer vers un ciel totalement dégagé. Les prévisions évoquent un ciel partiellement nuageux tout au long de la journée de dimanche.

Les températures y resteront élevées, avec des valeurs comprises entre 27 et 44 degrés. Le vent soufflera également de manière plus marquée, avec des pointes pouvant atteindre 60 km/h, notamment dans les zones désertiques.

Alerte météo : pluies orageuses prévues dans ces régions

Au-delà des prévisions générales, un bulletin spécial vient renforcer le niveau de vigilance. Les services météorologiques signalent des pluies orageuses parfois soutenues, avec des cumuls pouvant dépasser localement les 40 mm.

Ces précipitations, entamées depuis la veille à 18h00, se poursuivront jusqu’à 06h00 ce dimanche. Les wilayas de Saïda, Mascara, Tissemsilt, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tipaza et Médéa figurent parmi les zones les plus exposées.

Dans ces régions, le risque de ruissellement et d’accumulation d’eau reste réel, notamment dans les zones urbaines et les reliefs. Cette configuration impose une attention particulière, surtout en début de semaine où les déplacements reprennent leur rythme habituel.

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