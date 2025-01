Alerte aux intempéries dans ces régions : préparez-vous pour ce week-end

Ce vendredi, les services de la météo ont lancé une alerte spéciale concernant des pluies torrentielles sur plusieurs wilayas du pays. Selon la publication, des précipitations pouvant atteindre plus de 50 mm localement sont attendues, avec des risques de tempêtes à partir de ce vendredi après-midi.

Dès 13h00, des averses d’une intensité significative commenceront à affecter plusieurs régions, notamment les wilayas de la ville de Tarf, Annaba et Guelma. Cette situation nécessite un niveau de vigilance élevé, avec un passage à l’alerte rouge en raison des risques de fortes pluies.

Le phénomène météorologique continuera jusqu’à 20h00, à l’exception de certaines zones où des averses plus fortes sont attendues. En effet, une deuxième alerte fait état de pluies pouvant dépasser les 60 mm, en particulier sur les wilayas de Skikda, Jijel et Bejaia. Ces fortes pluies devraient commencer à partir de 18h00, pour se prolonger jusqu’à 06h00 du matin, samedi.

Enfin, une autre publication de la météo évoque des averses locales à plus de 60 mm de pluie pour la journée de samedi. Ces pluies seront particulièrement intenses entre 06h00 et 18h00 dans les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza et Blida.

Voici quelques conseils de sécurité

Face à ce climat perturbé, la Direction générale de la protection civile a émis plusieurs recommandations pour assurer la sécurité des citoyens, notamment ceux qui se rendront dans les régions montagneuses et enneigées.

Avant de partir en voyage, il est essentiel de vérifier l’état des véhicules, en particulier les freins et les pneus, et de s’assurer que le réservoir de carburant est suffisamment rempli.

Les conducteurs doivent faire preuve de prudence sur les virages et les pentes, en respectant les limitations de vitesse et en évitant de conduire en cas de brouillard épais ou de chute de neige, sauf en cas de nécessité absolue.

Pour ceux qui se rendront dans des zones de montagne, il est recommandé de porter des vêtements d’hiver résistants à l’eau, de couleurs visibles comme le jaune, le rouge ou le bleu, afin de faciliter leur identification en cas d’incident. Il est également conseillé d’éviter les zones à risques, notamment les pentes abruptes et les forêts, pour prévenir les accidents.

En outre, la protection civile recommande de ne pas s’aventurer trop profondément dans la forêt pour éviter les risques de se perdre.

Les randonneurs et les amateurs de sports d’hiver doivent être bien préparés et s’équiper de matériels de sécurité tels que des couvertures thermiques, une lampe de poche, des piles supplémentaires, de la nourriture, de l’eau, un sifflet de signalisation et des chaussures antidérapantes. Il est aussi fortement conseillé de partir en groupes de trois au minimum, de signaler leur destination et la durée de leur activité auprès du centre de la protection civile le plus proche.

En prenant ces précautions, les citoyens peuvent mieux faire face à ces conditions météorologiques extrêmes et se protéger efficacement pendant cette période de fortes intempéries.