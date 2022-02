Alerte aux faux billets à Tipasa : la police fait tomber « le réseau »

Les autorités de la wilaya de Tipasa en Algérie se retrouvent face à un délit qui n’est pas des moindres. Les services de la police judiciaire ont mis la main sur un réseau de fabrication de faux billets composé de quatre personnes.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, la Direction de la sécurité de la wilaya de Tipasa a apporté des révélations sur cette affaire, dont les coupables ont pu être arrêtés, après avoir surveillé les suspects ; qui ont interpellés en flagrant délit.

Un réseau élaboré

Le parquet de Koléa ayant ordonné la perquisition des domiciles des accusés, les autorités s’attendaient bien évidemment à y retrouver le matériel nécessaire quant à leur activité de faussaires.

Ils ont donc mis la main sur une imprimante multi-tâches disposant d’un scanner et de couteaux, d’un appareil de support automatique portable, et de substances tous utilisés dans le cadre de cette fabrication de faux billets de banques dont 62 faux billets de 1000 dinars retrouvés sur les lieux. De plus, ils ont retrouvé des substances psychotropes et de grandes sommes d’argent.

Suite à l’ensemble des investigations, les quatre individus ont donc été inculpés de faux et usage de faux, d’offre de monnaie nationale contrefaite à un prix légal dans le cadre d’une organisation criminelle.