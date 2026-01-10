Alerte aux arnaques en ligne : attention au piège du « faux livreur » ! L’APOCE met en garde

Une nouvelle méthode d’escroquerie, de plus en plus sophistiquée, se propage actuellement et cible directement les consommateurs adeptes des achats en ligne. Derrière une apparence professionnelle soigneusement mise en scène, des réseaux frauduleux parviennent à soutirer de l’argent à leurs victimes en se faisant passer pour de véritables sociétés de livraison.

Le stratagème débute généralement par la diffusion d’une publicité alléchante sur les réseaux sociaux ou sur des pages de vente en ligne, souvent non certifiées. Le produit proposé est attractif, parfois à un prix défiant toute concurrence, ce qui incite l’internaute à passer commande sans méfiance excessive.

Quelques jours plus tard, la mise en scène se précise : un individu se présente au domicile de la victime, vêtu d’un uniforme ressemblant à celui d’une société de livraison, circulant à moto et transportant un colis soigneusement étiqueté. Les autocollants, codes visuels et emballages donnent l’illusion d’un service officiel et crédible.

C’est après le paiement, souvent effectué à la livraison, que la supercherie est révélée. Le colis contient un produit contrefait, endommagé ou totalement différent de celui commandé. Le prétendu livreur disparaît, tout comme la page de vente, laissant la victime sans recours immédiat.

De faux livreurs, de vrais réseaux : une arnaque bien ficelée

Selon plusieurs témoignages, ces individus ne sont affiliés à aucune entreprise de transport reconnue. Ils agissent dans le cadre de réseaux organisés qui exploitent la confiance des consommateurs et l’essor du commerce électronique. Leur force réside dans le souci du détail : motos, tenues soignées, faux labels et discours professionnel.

Ces méthodes rendent l’arnaque particulièrement difficile à identifier, notamment pour les personnes peu familières avec les procédures habituelles des sociétés de livraison.

Face à cette menace, plusieurs précautions simples peuvent permettre d’éviter de tomber dans le piège :

Vérifier le numéro de contact : les entreprises de livraison sérieuses utilisent des numéros identifiés et préviennent généralement par SMS ou appel officiel avant toute livraison.

Contrôler les informations du colis : un véritable envoi dispose d’un numéro de suivi (tracking number) vérifiable sur le site officiel du transporteur.

Demander une identification claire : un livreur professionnel doit pouvoir indiquer sans ambiguïté le nom de la société pour laquelle il travaille, voire présenter une carte professionnelle.

Se méfier des prix anormalement bas : une offre trop avantageuse cache souvent une tentative d’escroquerie.

Les escrocs adaptent continuellement leurs techniques pour gagner en crédibilité et contourner la vigilance des consommateurs. Aujourd’hui, l’arnaque ne repose plus sur des procédés grossiers, mais sur une imitation quasi parfaite des services légitimes.

Dans ce contexte, la prudence reste la meilleure protection. Partager ces informations autour de soi permet également de limiter la propagation de ces pratiques frauduleuses et de réduire le nombre de victimes.

À l’heure où les achats en ligne font partie du quotidien, adopter des réflexes de vérification devient essentiel pour éviter que la commodité ne se transforme en mauvaise surprise.