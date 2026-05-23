ALERTE — Adhahi.dz : Le ministère de l’Agriculture annonce la réouverture de la plateforme

Le ministère de l’Agriculture a annoncé, ce samedi soir, l’injection de quotas supplémentaires de moutons sur la plateforme numérique « Adhahi.dz ». Cette mesure d’urgence vise à répondre à la forte demande à l’approche de la fête de l’Aïd al-Adha. De plus, elle consiste à réattribuer les bêtes issues de commandes annulées ou non récupérées dans les délais impartis.

Selon le communiqué officiel de la tutelle, le volume de ces nouveaux quotas a été rigoureusement calculé sur la base des désistements enregistrés. De plus, il a aussi été calculé d’après les opérations d’achat non finalisées par les citoyens au moment du rendez-vous fixé pour l’acquisition. Ainsi, cette démarche garantit une réévaluation transparente et continue de l’offre en temps réel.

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Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’opération de vente des ovins importés, initiée dans le cadre du programme national validé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Aïd al-Adha 2026: Réouverture de « Adhahi.dz » pour de nouveaux quotas de moutons

Pour rappel, ce plan d’envergure prévoit l’importation totale d’un million de têtes de moutons afin d’assurer une disponibilité massive sur le marché national et de stabiliser durablement les prix face à la spéculation.

À ce jour, le bilan chiffré fait état d’un niveau d’exécution pratiquement atteint : le nombre total d’ovins importés s’élève précisément à 998 750 têtes.

Ce cheptel est actuellement réparti entre les bêtes déjà positionnées au niveau des points de vente sur le territoire national. Par ailleurs, il se répartit aussi entre les cargaisons en cours de transport ou de finalisation d’importation.

Des statistiques qui confirment l’achèvement imminent du programme tracé par l’État bien avant le jour de la célébration religieuse.

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Pour mémoire, les autorités publiques avaient déployé la plateforme électronique « Adhahi.dz » afin de moderniser le processus de réservation.

Elle permet aux citoyens de s’inscrire et de bénéficier des moutons importés selon un mécanisme organisationnel strict, conçu pour garantir l’équité, la transparence et une régulation optimale de la distribution à travers l’ensemble des wilayas du pays.

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