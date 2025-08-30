Alerte à la canicule pour ces deux wilayas demain dimanche

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un avertissement de niveau 1, signalé en jaune, concernant une vague de chaleur qui frappera les wilayas côtières du nord du pays, notamment Alger et Boumerdès, dès ce dimanche. Selon les prévisions, les températures dépasseront largement les normales saisonnières, avec des pics attendus dans l’après-midi. Les services météorologiques alertent la population sur les risques sanitaires liés à cette période de chaleur intense. Les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques, sont particulièrement exposées aux coups de chaleur et à la déshydratation.

Au-delà des effets sur la santé, cette canicule pourrait également perturber la vie quotidienne. Les infrastructures de transport et la circulation routière sont susceptibles d’être affectées, car la chaleur peut réduire la vigilance des conducteurs. Dans les zones végétalisées, le risque d’incendie augmente, notamment dans les banlieues et les zones périurbaines. La consommation d’électricité et d’eau devrait connaître une hausse significative, en raison de l’utilisation accrue de ventilateurs, climatiseurs et systèmes de rafraîchissement.

Conseils et précautions pour la population

Pour limiter les effets de cette canicule, il est essentiel d’adopter des comportements préventifs. Il est recommandé de boire régulièrement de l’eau, même en l’absence de soif, et d’éviter les boissons alcoolisées ou trop sucrées. Les vêtements légers, amples et de couleur claire sont à privilégier, et la tête doit être protégée par un chapeau ou une casquette lors des sorties. Il est conseillé de limiter les déplacements et les activités physiques en plein soleil, surtout entre 11 heures et 17 heures, et de rester dans des lieux ombragés ou climatisés lorsque cela est possible.

Les personnes les plus fragiles doivent être surveillées de près et rester bien hydratées. À domicile, il est important de maintenir l’intérieur frais en fermant les volets pendant la journée et en aérant le soir, tout en utilisant les moyens de refroidissement disponibles. La vigilance doit être maximale face aux signes de malaise tels que vertiges, fatigue, nausées ou maux de tête, qui nécessitent de contacter immédiatement les services de santé.

Les autorités rappellent que cette vague de chaleur pourrait durer plusieurs jours et invitent la population à suivre régulièrement les bulletins météorologiques. La prudence et la vigilance sont essentielles pour protéger sa santé et celle de son entourage durant cette période de chaleur intense.