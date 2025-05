Alerte à la bombe sur un vol d’Air France survolant l’Algérie : Darmanin raconte ce qui s’est passé

Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, a fait des révélations sur une affaire restée jusque-là secrète : une alerte à la bombe concernant un vol de la compagnie aérienne Air France, reliant l’hexagone à la Mauritanie et survolant l’espace aérien algérien.

Intervenant dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne YouTube LEGEND, au micro de l’animateur Guillaume Pley, le ministre de la Justice, anciennement ministre de l’Intérieur, a fait des révélations sur les dessous de la politique en France, les attentats déjoués durant les Jeux Olympiques de Paris et la sécurité en France.

« On lui a demandé d’atterrir en Algérie » : Darmanin raconte une étonnante affaire

Rependant aux questions de Guillaume Pley sur les affaires qui ont marqué sa carrière en tant que ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin est revenu sur une affaire qui est jusque-là restée confidentielle. En effet, il a révélé un incident impliquant un avion d’Air France survolant l’espace aérien algérien à destination de l’Algérie.

Il s’agit d’une fausse alerte à la bombe qui a déclenché une vive panique sur le vol en question, mais aussi une mobilisation des autorités françaises, qui ont agi avec une précision rigoureuse.

Dans cette séquence, Darmanin décrit une situation alarmante et soudaine : un vol d’Air France, survolant l’Algérie à destination de la Mauritanie, a reçu « l’ordre de changer de canal, suivi d’une menace d’explosion« , a déclaré Gérald Darmanin avant de poursuivre : « on a demandé au pilote d’atterrir en Algérie« .

Par ailleurs, l’actuel ministre français de la Justice explique qu’une fois l’avion revenu en France, il a été mis hors service et soumis à une inspection minutieuse. Les mesures de sécurité ont été maximales : « On a mis l’avion en quarantaine, on a vérifié la liste de tous les passagers. On a passé cinq heures à découper cet avion et on n’a rien trouvé. À l’arrivée de l’avion dans l’espace aérien français, on a fait un exercice qui nous a pris toute une journée, avec un énorme stress. »

« Il n’y a plus d’endroit safe en France », reconnaît Gérald Darmanin

Dans la suite de ses déclarations, Gérald Darmanin a estimé que la violence est omniprésente dans la société française et que l’insécurité se fait ressortir partout, y compris dans les zones isolées de l’hexagone. Une déclaration qui a suscité beaucoup de bruit en France.

« La France est plus violente qu’avant« , reconnaît Darmanin. En effet, l’ancien ministre de l’Intérieur estime que la France, aujourd’hui, est marquée par une explosion de la circulation des drogues et l’augmentation des violences dans le pays. « Il n’y a plus d’endroit safe en France » a-t-il conclu.

