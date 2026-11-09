La fille de Che Guevara à Alger : un hommage aux amis de la Révolution algérienne

Aleida Guevara, fille du révolutionnaire cubain Ernesto « Che » Guevara, a été accueillie au siège du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit par le ministre Abdelmalek Tachrift. L’entretien a replacé au centre des discussions la fraternité ancienne nouée entre Alger et La Havane, ainsi que l’appui que l’Amérique latine avait apporté au combat algérien contre la colonisation française.

La délégation réunie autour de l’invitée comprenait Esteban Silva Cuadra, membre du bureau exécutif de l’Association internationale des amis de la Révolution algérienne, le secrétaire général de cette structure Nacer Belkacem, ainsi que Noureddine Sed. Un représentant de l’ambassade de Cuba en Algérie assistait également à la rencontre.

Aleida Guevara rappelle le soutien latino-américain à la Révolution algérienne

Les échanges ont permis de revenir sur les appuis dont a bénéficié la guerre de libération au-delà des frontières. Des personnalités et des mouvements progressistes ont relayé, dans les enceintes internationales, la légitimité des revendications algériennes. Le nom de l’ancien président chilien Salvador Allende a notamment été évoqué parmi ces voix qui ont porté le dossier algérien à l’étranger.

Cette solidarité ne s’est pas limitée au continent latino-américain. D’autres militants venus d’horizons lointains avaient épousé la cause nationale, à l’image de la militante anticolonialiste américaine naturalisée algérienne Elaine Mokhtefi, disparue à 98 ans après une vie consacrée en partie à l’Algérie.

Pour la fille du Che, se rendre dans ce département ministériel revêtait une portée particulière. Elle y a vu un lieu porteur d’une charge nationale forte, reflet de l’esprit d’émancipation qui anime le peuple algérien. Des valeurs que les Cubains, a-t-elle estimé, partagent pleinement.

À LIRE AUSSI : Des Américains de Kansas City en Algérie dès ce lundi : plusieurs villes au programme de leur séjour

Une visite liée à la clôture du Salon international du livre

La présence d’Aleida Guevara en Algérie s’inscrivait d’abord dans le cadre des cérémonies de clôture du Salon international du livre d’Alger. L’invitée a tenu à profiter de ce séjour pour effectuer ce déplacement institutionnel, en marge d’une manifestation culturelle qui a drainé cette année un nombre record de visiteurs au SILA.

Elle a par ailleurs attiré l’attention sur une échéance proche : l’année 2027 marquera les soixante-dix ans de la disparition de son père. Commémorer cette date a du sens, à condition d’y associer étroitement les jeunes générations, a-t-elle plaidé. Ce sont eux, selon elle, qui reçoivent en dépôt le message de lutte et les principes légués par leurs aînés.

Cet appel à la transmission rejoint les préoccupations exprimées régulièrement en Algérie, où la mémoire de la Révolution de novembre 1954 occupe une place centrale dans le discours public. Chaque année, le pays honore ses moudjahidine et ses martyrs à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la lutte armée.

Tachrift détaille les Assises nationales de la mémoire

De son côté, Abdelmalek Tachrift a exposé à son interlocutrice le travail mené par les pouvoirs publics pour protéger le patrimoine mémoriel et valoriser l’héritage militant de la nation. Il a signalé le lancement officiel des travaux des Assises nationales de la mémoire et de l’histoire, un chantier étalé sur sept mois.

Ce programme s’articulera autour d’axes historiques et scientifiques jugés prioritaires. Parmi eux figure précisément la contribution des amis de la Révolution algérienne à l’internationalisation de la cause nationale. L’objectif consiste à documenter ces élans de solidarité venus de l’extérieur et à mettre en lumière le rôle des figures et des organisations qui ont accompagné le combat déclenché le 1er novembre 1954.

À LIRE AUSSI : Crimes environnementaux du colonialisme : l’Algérie veut constituer un dossier scientifique complet