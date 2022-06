Al-Sissi invite Tebboune au Sommet des leaders du monde

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi, 30 juin ; le Premier Ministre de la République arabe d’Égypte, Moustafa Madbouli. L’audience a porté sur la coopération entre les deux pays. Mais aussi les moyens d’accroître le volume des échanges commerciaux et de l’investissement.

Au cours de cette rencontre ; le Premier Ministre égyptien a remis au Président Tebboune l’invitation de son homologue égyptien, le Président Abdel Fettah al-Sissi ; pour assister au Sommet des leaders du monde en novembre prochain.

Le Sommet des leaders du monde se déroulera les 7 et 8 novembre prochains à Charm El-Cheikh (Égypte). Et ce, en marge de la 27e Conférence internationale de l’ONU sur les changements climatiques (COP 27).

Le Chef de l’État a reçu le Premier Ministre égyptien au siège de la Présidence de la République (Alger) en présence de hauts fonctionnaires de l’État. Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane ; ainsi que le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf ; étaient présents à cette audience. Mais aussi le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar et de l’ambassadeur d’Algérie en République arabe d’Égypte, Abdelhamid Chebira.

Algérie – Égypte : vers le développement d’un partenariat économique

Lors du forum économique algéro-égyptien ; Moustafa Madbouli a fait part de la volonté du gouvernement de son pays d’ouvrir d’une ligne maritime régulière entre les ports algériens et égyptiens. Et ce, dans le but d’accélérer les flux de marchandises et le transport commercial.

Le Premier Ministre égyptien a aussi estimé que les résultats de la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne ont débouché sur un accord pour l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Égypte. Notamment à travers le lancement des mécanismes favorisant un meilleur climat des affaires.

Pour sa part ; le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité les hommes d’affaires égyptiens à renforcer leur présence en Algérie. Kamel Rezig a également indiqué que l’Algérie est pour le développement d’un partenariat économique efficace avec l’Égypte.

Dans ce même contexte, le Ministre du Commerce a mis en avant les efforts de l’Algérie pour revoir le dispositif régissant l’investissement. À l’instar de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement.