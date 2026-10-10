MySalam+, WimPay, Harfati : Al Salam Bank Algérie présente ses solutions de financement

Al Salam Bank Algérie renforce sa présence auprès des particuliers et des professionnels à travers plusieurs manifestations économiques organisées en octobre 2026. Entre services bancaires numériques, financement écologique et accompagnement des artisans, l’établissement met en avant des solutions adaptées aux besoins de différents secteurs.

Al Salam Bank Algérie multiplie les initiatives pour accompagner les opérateurs économiques et promouvoir ses services bancaires. L’établissement participe à plusieurs rendez-vous économiques durant le mois d’octobre 2026, avec une attention particulière portée à la digitalisation, aux projets environnementaux et aux activités artisanales. Cette démarche s’inscrit, selon la banque, dans sa stratégie de proximité avec les particuliers, les entreprises et les professionnels.

ECSEL 2026 : Al Salam Bank présente ses solutions bancaires numériques

La banque participe à la cinquième édition du Salon du commerce électronique et des services numériques (ECSEL Expo 2026), organisée du 7 au 10 octobre au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger. Cette manifestation réunit des entreprises, des start-up et des professionnels de la transformation numérique. Pour Al Salam Bank, elle constitue une occasion de présenter ses outils bancaires destinés à simplifier les opérations quotidiennes.

Parmi les services mis en avant figure MySalam+, une application permettant de consulter ses comptes, d’effectuer des virements et de suivre ses financements depuis un smartphone. L’établissement présente également sa carte de débit différé Yusr, ses cartes de paiement et sa carte Visa. Ces outils complètent une offre numérique développée progressivement pour les particuliers et les professionnels.

La banque propose aussi e-Tayssir, une solution de financement en ligne permettant l’acquisition de certains biens auprès de partenaires agréés, sous réserve d’éligibilité. Le service WimPay permet, quant à lui, de régler des achats en scannant un code QR chez les commerçants participants. Cette évolution du financement numérique avait déjà été illustrée par le partenariat entre Al Salam Bank et EkiClik, annoncé en janvier 2024.

A LIRE AUSSI : Al Salam Bank et EkiClik : Partenariat Innovant pour le Financement Islamique Numérique

REVADE 2026 : des solutions de financement pour les projets écologiques

Al Salam Bank participe également en qualité de partenaire et sponsor officiel à la dixième édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE 2026), organisée du 8 au 10 octobre à la SAFEX. Ce rendez-vous, consacré à l’économie circulaire, rassemble des entreprises intervenant notamment dans le recyclage et la gestion des déchets. La banque y présente des solutions d’épargne et de financement destinées à accompagner les initiatives environnementales.

Parmi celles-ci figure le Compte Vert, un produit d’investissement permettant d’orienter l’épargne vers des activités liées à la protection de l’environnement. Selon les conditions officielles de la banque, son ouverture nécessite un dépôt minimum de 15 000 DA, avec une répartition trimestrielle des bénéfices réalisés. L’établissement met également en avant le crédit-bail pour accompagner les besoins d’équipement des professionnels.

Cette participation s’inscrit dans les engagements environnementaux et sociaux de la banque, déjà abordés dans notre entretien consacré à sa politique de responsabilité sociétale. Le Compte Vert reste toutefois un produit d’investissement dont les conditions doivent être examinées avant toute souscription. Il ne constitue ni une subvention ni une garantie de rendement.

A LIRE AUSSI : La RSE au cœur de l’ADN d’Al Salam Bank : une vision durable et inclusive expliquée par Zouhir Ghouli

Artisanat : Al Salam Bank prévoit de promouvoir son produit Harfati

Le programme d’octobre comprend également une participation annoncée à la rencontre « Bijoura », consacrée au patrimoine et aux activités économiques. Selon un communiqué bancaire rapporté par Echorouk, l’événement est prévu les 25 et 26 octobre à l’hôtel Marriott de Bab Ezzouar.

À cette occasion, l’établissement entend notamment présenter Harfati, son dispositif d’épargne et de microfinancement destiné aux artisans, aux microentreprises et aux femmes exerçant une activité à domicile. D’après sa documentation officielle, les financements peuvent atteindre 500 000 DA pour les activités féminines à domicile et 1,5 million de DA pour les artisans et microentreprises. Leur attribution reste soumise aux conditions d’éligibilité et à l’étude des dossiers.

Une stratégie tournée vers la digitalisation et l’accompagnement économique

À travers ces participations, Al Salam Bank cherche à renforcer sa présence dans plusieurs secteurs économiques. L’établissement poursuit parallèlement sa transformation numérique, illustrée par la présentation de sa nouvelle identité visuelle en décembre 2025. Cette orientation associe modernisation des services bancaires et développement de produits conformes aux principes de la finance islamique.

Pour les clients intéressés, les offres restent accessibles selon les conditions propres à chaque produit. Il est recommandé de vérifier directement auprès d’Al Salam Bank les frais, les justificatifs nécessaires et les modalités d’accès avant toute souscription ou demande de financement. La participation à un salon ne signifie pas qu’un financement sera automatiquement accordé.

A LIRE AUSSI : Al Salam Bank Algérie présente sa nouvelle identité visuelle