Al-Jawali : un portail vers le monde de la mode Algérienne

La marque Al-Jawali de prêt-à-porter pour femmes, propose via son site internet un véritable « portail vers le monde de la mode », soit une large gamme de modèles de prêt-à-porter, afin de « répondre aux exigences des femmes qui tiennent à préserver leur identité algérienne avec une allure moderne et dans l’air du temps », déclare la créatrice de cette marque, Amira Tefridji.

«Nous pensons que chaque pièce confectionnée est une œuvre d’art qu’on se doit d’acquérir et de préserver», a ajouté Amira Tefridji, créatrice de la marque de vêtement Al-Jawali, qui a annoncé le lancement du site internet dédié à cette marque « qui aspire à la mondialisation ».

Selon son communiqué parvenu à notre rédaction, Al-Jawali est une marque « qui aspire à faire connaître les différentes cultures à l’intérieur du pays et à les commercialiser à l’étranger », et grâce à son site internet qui a été fraichement lancé, cette marque, qui a établi ses « propres règles dans le domaine de la mode », va pouvoir partager « sa grande passion pour les traditions et les vêtements modernes » avec les Algériennes.

Une marque aux aspirations internationales

« chaque pièce proposée porte une touche qui renvoie à une région de notre pays », indique le communiqué de la marque qui précise que le site propose aux femmes Algériennes « des robes en coton ornées de couleurs africaines, des robes en satin et des textiles Tlemceniens, des tenues avec une touche Kabyle et plus encore ». Le communiqué estime « que chaque Algérienne a le droit de porter Algérien avec une touche moderne et d’enrayer l’esprit de régionalisme pour répandre celui de citoyenneté à travers des tenues transmises de génération en génération ».

Le site internet de la marque Al-Jawali, qui se considère comme étant « l’un des sites les plus modernes avec une conception simple et élégante », propose également des « articles rédigés par des écrivains et blogueurs locaux, permettant à faire connaître l’histoire de la tenue traditionnelle, de la préserver et de découvrir les caractéristiques de chaque ville algérienne ».

Le communiqué de cette marque de prêt à porter indique également que le site Al-Jawali « donne la possibilité à ses clients de commander directement sur le site et de payer par virement postal ou à la livraison de la commande », et qu’il projette de « proposer le service de paiement électronique en ligne en fonction de l’évolution de ce secteur ». La livraison reste cependant proposée « vers toutes les wilayas du pays. Le délai de livraison est d’environ deux jours dans la capitale et les wilayas limitrophes telles que Blida et Boumerdes, et de trois jours pour les wilayas du nord et de cinq jours pour celles du sud ».