Al-Ahli Saudi – Al-Shorta : Mahrez auteur d’un joli doublé (vidéo)

Riyad Mahrez s’est illustré de fort belle manière lors du match ayant opposé son équipe Al-Ahli Saudi à Al-Shorta. Il a contribué à la large victoire de son équipe grâce à un joli doublé.

Al-Ahli Saudi a accueilli le représentant irakien Al-Shorta, dans le cadre de la Ligue des champions d’Asie. Sans surprise, Riyad Mahrez a été aligné parmi le onze de départ.

24 heures seulement après avoir réagi aux critiques dont il fait l’objet, le capitaine de l’équipe d’Algérie a répondu aux détracteurs sur le terrain aujourd’hui. En effet, il a fortement contribué à la victoire de son équipe, qui s’est imposée sans forcer, sur un score sans appel de cinq buts à un, en étant l’auteur d’un doublé.

Mahrez comme on l’aime !

On jouait la 61e minute, Riyad Mahrez a réussi à inscrire le quatrième but de la victoire. un excellent contrôle, un joueur éliminé sur une touche de balle et une belle frappe, propre et précise.

L’attaquant des Verts a récidivé quatre minutes après pour mettre fin au festival de buts. Profitant d’un ballon en retrait pour inscrire une reprise de volée nette et imparable, avant de céder sa place à la 81e minute.

Un joli doublé qui va sans doute donner plus de confiance à Riyad. Ce dernier, cravache dur pour retrouver son meilleur niveau.