Akli D., la star de la scène kabyle, en tournée aux USA

À l’approche du nouvel an berbère, la communauté algérienne à l’étranger se prépare pour célébrer Yennayer 2974. Les fans de la musique kabyle, aux USA, pourront apprécier cette fête grâce à la présence de la star de la musique kabyle.

En effet, la star de la chanson kabyle, Akli D, se prépare pour entamer sa tournée exceptionnelle aux USA, intitulé le « Yes papa tour ».

« Yes papa tour » : Akli D. chantera dans 4 villes aux USA

La communauté algérienne qui souhaite profiter de quatre jours de musique kabyle avec des sonorités africaines et rock. Auteur, compositeur et chanteur, AKli D, mènera son périple dans quatre villes américaines. Et ce, à compter du 5 janvier 2024. Dont Austen et San Francisco.

Par ailleurs, en date du 12 et 14 janvier 2024, il se produira à Clombus à l’Ohio et en Philadelphie pour enfin clôturer sa tournée au pays de l’oncle Sam. Une fois sa tournée aux États-Unis d’Amérique achevée, Akli D prévoit de prendre son envol pour la France.

En effet, à l’hexagone, il chantera ses plus belles chansons à la Grange à musique à Creil. Puis au Cabaret Sauvage, en date du 2 mars 2024. Akli D., né Akli Daas, issus d’un village kabyle en Algérie, est un chanteur incontournable de la scène kabyle et de la World Music. Il parcourt depuis plus de vingt ans les plus grandes scènes et festivals du monde, dont le London Jazz Festival.

Grâce à son talent et sa musique, faites de partage et de fraternité, il fusionne entre les différentes sonorités kabyles, reggae, afro-beat, latino et rock. Parmi ses compositions à succès : Anfass tranquille, Akka i Duss, Malik…

