Ajaccio – PSG : Belaïli en difficulté pour sa première titularisation

Pour le compte du match d’ouverture de la 12e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, l’AJ Ajaccio a accueilli le leader du championnat, le club du Paris Saint-Germain.

Ainsi, sur la pelouse du stade François-Coty, les coéquipiers de l’international algérien, Youcef Belaïli, ont montré une certaine adversité lors des premières minutes.

Le match d’Ajaccio face au club de la capitale a été marqué par la première titularisation du joueur de l’équipe d’Algérie, Belaïli, sous les couleurs de sa nouvelle équipe après son départ de Brest.

Malgré quelques fulgurances dans le jeu, les joueurs de l’équipe corse n’ont pas trouvé la faille dans la défense doublement solide du PSG.

Et ce sont les joueurs du club parisien qui ont ouvert la marque à la 24e minute suite à une manœuvre collective menée par le septuple Ballon d’Or, Lionel Messi, qui a montré le chemin du but à son coéquipier, Kylian Mbappé. Après ce premier, les joueurs de l’entraîneur corse, Olivier Pantaloni, semblaient en difficulté face à la discipline tactique de l’adversaire.

⏱ C'est la pause à François-Coty ! Le PSG est devant grâce à un but de Kylian Mbappé ⚽️ Messi a été à l'origine de la passe décisive

Malmenés, les coéquipiers de Youcef Belaïli n’ont pas atteint la cage adverse. La première période s’est soldé sur le score de 0-1 à la faveur des visiteurs. Au retour des vestiaires, l’entraîneur d’Ajaccio a effectué quelques changements afin de renverser la vapeur.

Or, c’était encore le club de la capitale qui a su trouver le chemin des filets. En effet, suite à un mouvement du duo offensif du PSG, Mbappé-Messi, ce dernier a eu raison de la défense du club d’Ajaccio. Malgré l’absence du Brésilien, Neymar Junior, le PSG n’a pas eu à passer à la vitesse supérieure pour encore creuser l’écart.

Le dernier but de la rencontre a été l’œuvre du prodige français, Kylian Mbappé, suite à une passe de Messi. 0-3 au coup de sifflet final.

« Je suis fier de ce que les joueurs ont montré » dit l’entraîneur d’Ajaccio

Avec cette défaite face au leader du championnat français, le club de l’île-de-beauté, l’AJ Ajaccio, doit reporter ses aspirations à sortir de la zone rouge de la Ligue 1 Uber Eats.

Cependant, l’entraîneur, Olivier Pantaloni, ne désespère pas et préfère capitaliser sur « les bonnes » premières minutes de son équipe, « Il y avait des situations intéressantes et avec un peu plus de réussite et des coups du sort, on aurait peut-être pu revenir au score. » dit-il après la fin de la rencontre.

Pantaloni revient sur la performance collective de ses joueurs et déclare, « Les regrets se situent sur cette perte de balle qui amène le premier but et d’avoir été coupé dans notre élan en fin de seconde période » ajoute-t-il.

La défaite face au leader du championnat et l’un des clubs phares de l’Europe ces dernières années n’est pas une source d’inquiétude pour l’entraîneur d’Ajaccio, « Rencontrer le PSG, c’est David contre Goliath. On a été présents lors des 25 premières minutes. Il y avait un peu d’agacement et de l’énervement chez les Parisiens. On était fier de ça. » explique-t-il.

Finalement, Olivier Pantaloni fait cap, d’ores et déjà, sur la prochaine rencontre, « On a la capacité de se relever après un match comme ça. Je suis fier de ce que les joueurs ont montré. » dit-il finalement.

À noter que l’international algérien, Youcef Belaïli, a quitté le terrain à la 87e minute. Le prochain match de l’équipe d’Ajaccio sera face à l’équipe d’Auxerre sur le terrain de cette dernière.