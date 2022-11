AC Ajaccio : passeur et buteur, Belaïli tient son match référence

Pour le compte de la 14e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, l’international algérien, Youcef Belaïli, a laissé libre cours à l’étendue de sa palette technique.

En effet, après plusieurs semaines de disette depuis son transfert précipité pour l’AC Ajaccio, le natif d’Oran s’est exalté face à l’équipe de Strasbourg. Ainsi, menés dès les premières minutes du match, les ajacciens ont pu compter sur l’ailier algérien pour renverser le cours du match.

Dans ce sens, après un retard de deux buts encaissés dès le premier quart d’heure de la rencontre, Belaïli a réduit l’écart pour son équipe sur penalty à la 33e minute. Prenant l’ascendant sur l’équipe alsacienne, les coéquipiers de Belaïli ont enchaîné avec un second but marqué après une minute de la réduction du score.

Youcef Belaïli transforme son pénalty, ouvre son compteur avec l’@ACAjaccio et relance son équipe 🔛⚽️#ACARCSA pic.twitter.com/CycnktoB7N — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 5, 2022

Piqués au vif, les joueurs du coach français, Olivier Pantaloni, se sont transcendés en renversant la vapeur avant la fin de la première mi-temps. Ainsi, se confiant à nouveau à Belaïli, les Corses d’Ajaccio ont pris l’avance grâce à un autre penalty transformé par l’ailier de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli.

L’@ACAjaccio prend les devants dans cette rencontre folle !! Youcef Belaïli transforme un deuxième pénalty 🤯#ACARCSA pic.twitter.com/3z5Yg5MNF0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 5, 2022

Le récital ne s’est pas arrêté !

Signant une note complète lors de l’exercice de penalty, Belaïli a brillé sur la dernière phase de jeu de la première mi-temps en livrant une passe décisive à son coéquipier Riad Nouri qui a permis à l’ACA de terminer la première période sur un piédestal haut.

𝗠𝗜-𝗧𝗘𝗠𝗣𝗦 ⏸️ Magnifique retournement de situation et Masterclass de Belaïli 🤯 C’est pour ça qu’on aime le foot 🤌 4-2 #ACARCSA pic.twitter.com/Zpryt1q2hV — AC Ajaccio (@ACAjaccio) November 5, 2022

De retour des vestiaires, le score n’a pas connu de changement et le match s’est soldé sur cette victoire sensationnelle pour les coéquipiers de l’international algérien, Youcef Belaïli. Ce dernier est sorti sous les applaudissements du public de l’AC Ajaccio.

Ainsi, Belaili a réussi à inscrire son premier but en Ligue 1 cette saison. Un but qui ne fut pas l’unique réalisation de l’international algérien. À noter que Belaïli avait manqué l’occasion d’inscrire son 3e but de la rencontre en loupant le 3e penalty accordé à son équipe à la 63e minute.