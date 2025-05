Aït-Nouri sur les tablettes de Manchester City

Rayan Aït-Nouri est bien parti pour rejoindre un club plus huppé de la Premier League. Le latéral gauche de l’équipe d’Algérie est proche de Manchester City.

Rayan Aït-Nouri fait partie des meilleurs latéraux gauche des cinq plus grands championnats. Avec 63 dribbles réussis, ses statistiques sont très intéressantes. En effet, il compte 5 buts et 7 passes décisives en 41 matchs disputés lors de l’actuel exercice, toutes compétitions confondues.

De quoi susciter l’admiration de plusieurs recruteurs. D’ailleurs, le joueur ne manque pas d’offres puisque de nombreux clubs souhaiteraient s’offrir ses services lors du mercato estival. Et comme il lui reste une année de contrat, Wolverhampton est vendeur et compte lui accorder un bon de sortie l’été prochain afin de bénéficier financièrement de son transfert.

Outre Liverpool, Arsenal, Manchester City s’est mis de la partie pour recruter Rayan Aït-Nouri. Selon le journaliste Fabrizio Romano, réputé pour ses informations crédibles concernant les transferts, a révélé que le club mancunien s’est renseigné sur le latéral gauche algérien.

Le journaliste en question ajoute que le joueur figure bel et bien sur la liste des candidats pour renforcer le flanc gauche de la bande à Pep Guardiola. Les contacts entre Man City et Wolverhampton devraient se poursuivre lors des prochaines semaines.

Il faut dire que les responsables de la cellule de recrutement de Manchester City Les Citizens voient en Aït-Nouri une option privilégiée pour renforcer leur flanc gauche. En effet, ils sont séduits par sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien en défense que plus haut sur le terrain. Aussi, le profil du joueur formé à Angers correspond parfaitement aux besoins tactiques de l’équipe de Pep Guardiola, qui cherche des éléments capables de s’adapter à différents systèmes de jeu.

🚨🔵 Understand Manchester City have asked for deal conditions for Rayan Aït-Nouri at Wolves.

He’s high on the list for left back position with contacts expected to continue. pic.twitter.com/W0eo0HrYSn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025