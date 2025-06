Aït-Nouri officialisé à Manchester City : les mots forts de Mahrez sur le transfert

Rayan Aït-Nouri est officiellement joueur de Manchester City. Il a été présenté aujourd’hui par son nouveau club. Le latéral gauche international va franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Aït-Nouri a signé un contrat de cinq ans au profit des Citizens, dans un transfert estimé de 50 millions d’euros en provenance de Wolverhmapton. Juste après avoir présenté, il a lâché ses premiers mots.

«Je suis très, très heureux et très fier de rejoindre Manchester City et ma famille est très fière aussi. C’est une très belle journée, et j’ai hâte de jouer avec ce maillot », dira-t-il d’emblée.

«la décision a été facile. Mon choix s’est porté sur Manchester City au départ. J’ai dit à ma famille que je voulais jouer pour cette équipe, que j’aimais leur style de jeu. Je suis très heureux d’être ici, c’est un immense plaisir. Nous connaissons l’équipe et ils ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient les meilleurs du monde. Les joueurs sont formidables, tout comme l’entraîneur. Ce sera un plaisir de m’entraîner avec Pep Guardiola. J’ai hâte. Je suis venu ici pour apprendre et montrer ce dont je suis capable, et je ferai de mon mieux…», a-t-il ajouté.

Formé à Angers, Rayan Aït-Nouri (23 ans) a connu une progression remarquable depuis son arrivée en Premier League en 2020. Son passage chez les Wolves a été marqué par des performances consistantes, avec un total impressionnant de 135 matchs disputés, agrémentés de 9 buts et 15 passes décisives.

Sa dernière saison s’est révélée particulièrement prolifique avec 5 buts et 7 passes décisives en 41 rencontres. Ces statistiques exceptionnelles ont attiré l’attention des plus grands clubs européens, mais c’est finalement le champion d’Europe en titre qui a su convaincre le joueur de rejoindre ses rangs.

Ainsi, il devient le sixième international algérien de l’histoire à évoluer à Manchester City après Ali Benarbia, Karim Kerkar, Djamel Belmadi, Djamel Abdoune et enfin la légende Riyad Mahrez.

« Il est dans le meilleur club au monde », commente Riyad Mahrez

Lors de la conférence de presse d’avant-match face à la Suède, Riyad Mahrez, qui a accompagné le sélectionneur national Vladimir Petkovic, a été interrogé sur le transfert de Rayan Aït-Nouri à Manchester City. Sans hésitation, celui qui a contribué aux différents exploits des Citizens entre 2018 et 2023 répondra que son coéquipier en sélection « a signé dans le meilleur club au monde. Je suis très content pour lui ».

En revanche, il assure qu’il n’était pas impliqué dans le transfert, ni de près ni de loin. « Par contre, non, je n’ai pas eu de contact avec Guardiola ou quelqu’un d’autre à propos de ce transfert ».