Aït-Nouri, Maza, la Suède… ce qu’a dit Petkovic après la victoire face au Rwanda

Lors de la conférence de presse d’après-match face au Rwanda, Vladimir Petkovic a parlé notamment de Rayan Aït-Nouri, Ibrahim Maza ainsi que le prochain match amical face à la Suède.

L’équipe d’Algérie s’est imposée hier face au Rwanda sur le score de deux buts à zéro, au terme d’un match où le rendement n’était pas à la hauteur. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic reconnait que la prestation était loin d’être convaincante.

« Ce fut un match difficile. Ce n’était pas notre meilleur match. Nous aurions peut-être fait mieux si nous avons augmenté la vitesse des passes. Je félicite le Rwanda, qui a joué avec beaucoup d’agressivité et une bonne organisation », dira-t-il d’emblée. Mais il assure que le plus important, c’était évidemment « de gagner et de rester ainsi sur la dynamique des victoires ».

Le sélectionneur national évoque le prochain match amical face à la Suède. Il affirme qu’il « Y aura des changements ». On s’attend à la titularisation des cadres, entre autres Youcef Atal, Amine Gouiri et probablement Rayan Aït-Nouri, dans un match qui sera sans doute un test révélateur.

Petkovic satisfait de Maza et s’attend au retour d’Aït-Nouri face à la Suède

Ibrahim Maza a enregistré sa première titularisation avec la sélection nationale à l’occasion du match amical face au Rwanda. Petkovic est satisfait de la performance du transfuge de Bayer Leverkusen.

« Maza est entré sans difficulté, sans trembler. Il a une bonne base pour développer ses qualités. Il doit encore apprendre à lâcher le ballon plus vite », a-t-il commenté. Il se dit aussi satisfait du rendement de Jaouen Hajdam, auteur du deuxième but de la victoire. « Hadjam a encore marqué. Je suis très content quand les joueurs obtiennent ce genre de résultats. Cela rend mes choix plus difficiles »

Le technicien bosniaque s’attend au retour de Rayan Aït-Nouri à l’occasion du prochain match amical face à la Suède, sans évoquer son transfert imminent à Manchester City.

« Je ne commente pas les transferts. Il a ses affaires à régler, mais il devra être avec nous pour la Suède », a-t-il indiqué.

Il espère également récupérer Mohamed-Amine Amoura. Victime d’une blessure face au Rwanda, l’attaquant de Wolfsburg sera fixé aujourd’hui sur sa participation face à la Suède.

« La seule mauvaise nouvelle, c’est la blessure d’Amoura. On évaluera demain (aujourd’hui) qui pourra faire le voyage en Suède ».

Rappelons que le prochain match amical face à la Suède aura lieu mardi à Stockholm (20h). Ce sera un test révélateur pour les Verts face à une bonne nation européenne de football.