Affaire Aït-Nouri : la FAF pose une condition pour le retour du joueur en sélection

Le dossier le plus brûlant de la sélection algérienne connaît un début d’éclaircie. Rayan Aït-Nouri n’est pas banni de la liste des Verts : Brahim Hemdani laisse la porte ouverte au latéral gauche de Manchester City, malgré l’incident survenu lors du rassemblement de septembre. La Fédération algérienne de football, elle, assortit ce retour possible d’une exigence : le défenseur doit s’adresser au public algérien pour présenter ses excuses, rapporte le média El-Khabar.

Le message est double, et il n’a rien d’anodin. D’un côté, le staff technique refuse de sacrifier un joueur de ce calibre. De l’autre, l’institution rappelle qu’un maillot national ne se récupère pas sans réparation symbolique envers les supporters.

Hemdani garde Aït-Nouri dans son champ de vision

Le sélectionneur national n’a jamais prononcé le mot définitif. Depuis l’exclusion du joueur, il a soigneusement évité toute formule fermant l’avenir. Cette position se confirme aujourd’hui : Hemdani considère que le cas reste ouvert, sous réserve d’un apaisement.

Cette ligne tranche avec les spéculations de ces derniers jours. Beaucoup imaginaient une rupture sans retour après la décision prise à Sidi-Moussa. Le technicien, qui avait déjà refusé de commenter le sort du latéral en conférence de presse à Bujumbura, semble vouloir séparer la sanction disciplinaire de la question sportive.

Sur le plan purement footballistique, l’argument se défend. Peu de joueurs algériens évoluent au niveau du champion d’Angleterre. Priver durablement les Verts d’un tel profil à l’approche des échéances continentales constituerait un pari risqué.

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Le rappel des faits qui ont tout déclenché

Tout remonte à la soirée du match contre la Zambie, remporté 3-1 par les Verts au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou. Écarté du onze au profit de Jaouen Hadjam, le défenseur s’était isolé du groupe dès la réunion technique du matin. L’enchaînement qui a mené à son exclusion du rassemblement s’est ensuite accéléré au fil de la rencontre.

Envoyé à l’échauffement à deux reprises, le joueur n’est jamais entré. Sa réaction, visible depuis les tribunes du stade, a scellé le sort de son rassemblement. Le lendemain matin, le staff actait son départ du Centre technique national.

En tranchant aussi vite, Hemdani a posé les bases de sa méthode disciplinaire devant un vestiaire qu’il connaît à peine. Le message adressé au groupe était limpide : aucun statut ne protège d’une sanction.

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