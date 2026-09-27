Affaire Aït-Nouri : les dessous de son exclusion de l’équipe d’Algérie

L’exclusion de Ryan Aït-Nouri de la sélection nationale ne s’est pas décidée sur un coup de tête. Selon des informations rapportées par le quotidien El-Khabar, l’épisode a débuté dès la matinée du match contre la Zambie, lors d’une réunion technique dans un hôtel de Tizi Ouzou, et s’est prolongé jusqu’au centre technique national de Sidi Moussa.

Dans la matinée du match, une réunion technique s’est tenue dans un hôtel de Tizi Ouzou. C’est à cette occasion qu’Aït Nouri a découvert que le sélectionneur Ibrahim Hamdani donnait la préférence à Joan Hadjam dans le onze titulaire.

N’ayant pas digéré ce choix, le défenseur de Manchester City s’est isolé du groupe. Il a même refusé d’adresser la parole à qui que ce soit jusqu’à l’arrivée au stade Hocine Aït Ahmed, ajoute la même source.

À lire aussi : Hemdani – Ait-Nouri : altercation en plein match Algérie-Zambie

L’échauffement refusé en seconde période

Le scénario du match a ensuite précipité les événements. En début de seconde période, Hamdani a invité quatre joueurs à s’échauffer, dont Aït-Nouri. L’adjoint Anthar Yahia lui a même demandé de se préparer à entrer en jeu.

Mais Hamdani a finalement choisi de faire entrer Adel Boulbina au poste d’ailier gauche, à la 71e minute, cinq minutes après le but d’Ibrahim Maza. Dans les tribunes, les supporters du stade Hocine Aït-Ahmed réclamaient justement l’entrée du joueur d’Al-Diriyah. Aït-Nouri s’est dirigé vers le banc en colère et a refusé de continuer à s’échauffer, une scène filmée par un supporter présent dans les tribunes.

« Ne me parles pas, dégage »… l’altercation au bord du terrain

C’est à ce moment que le manager de l’équipe nationale, Moussa Saïb, s’est approché du joueur pour tenter de le calmer et le convaincre de reprendre l’échauffement. Aït-Nouri lui a alors lancé : « Ne me parles pas ».

Des propos auraient également été adressés à Antar Yahia : « Toi… Dégage », selon toujours El-Khabar. La formulation exacte de cette phrase reste toutefois incertaine et mérite d’être vérifiée avant toute reprise.

Anthar Yahia s’est ensuite approché de Moussa Saïb pour lui demander de se retirer, afin d’éviter une escalade devant les autres joueurs. Hemdani, de son côté, avait déjà procédé à quatre changements, un cinquième restant encore possible.

Une conférence de presse sous silence

Après le coup de sifflet final, Brahim Hemdani, Anthar Yahia et Moussa Saïb se sont brièvement concertés avant la conférence de presse. Il a été demandé au sélectionneur d’éviter d’entrer dans les détails de l’incident face aux journalistes.

Le sélectionneur national n’a donc pas détaillé la scène devant les médias. Il a simplement affirmé que l’équipe nationale défendrait ses intérêts et que le staff agirait si des comportements inappropriés survenaient.

Le trio a alors convenu de tenir une réunion urgente, une fois de retour au centre technique de Sidi Moussa. Pendant le trajet et dans les vestiaires, Aït-Nouri est resté calme, sans nouvelle réaction rapportée.

Le feu vert du président de la FAF

À Sidi Moussa, Hemdani, Yahia et Saïb ont tenu la réunion prévue. Ils sont parvenus à un accord sur l’exclusion d’Aït Nouri du reste du regroupement. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a ensuite rejoint la réunion. Il s’est enquis de l’avis des trois hommes avant d’entériner la décision.

Selon El-Khabar, cette décision ne constitue pas une exclusion définitive de la sélection. Elle concerne uniquement le regroupement en cours, même si le communiqué officiel publié le lendemain par la FAF a parlé d’un « renvoi du joueur du regroupement ».

Le retour vers l’Angleterre déjà organisé

Dans la foulée de cette décision, la direction de l’équipe nationale a entamé les démarches administratives. Elles concernent notamment la préparation du billet de retour du joueur vers la France, puis vers l’Angleterre.

C’est Moussa Saïb qui a été chargé d’informer Aït Nouri de la décision, en se rendant directement dans sa chambre. Il lui aurait précisé que celle-ci avait reçu l’accord et l’aval du président de la FAF.

Aït-Nouri n’a pas contesté la décision. Il a quitté calmement le CTN, mettant ainsi fin à sa participation au regroupement en cours. Selon le dossier, le joueur traverserait par ailleurs une période également compliquée avec son équipe Manchester City, lui qui vit mal sa situation de remplaçant sous la coupe d’Enzo Maresca.

À lire aussi : Après Ait-Nouri, un autre cas d’indiscipline chez les U23