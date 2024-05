Ait-Nouri en lice pour une prestigieuse distinction personnelle en Angleterre

Rayan Ait-Nouri est en lice pour une prestigieuse distinction personnelle en Angleterre. Il est nominé pour le prix du meilleur arrière latéral en Premier League.

Le niveau de Rayan Ait-Nouri ne cesse de progresser. En effet, il est sur une marge de progression impressionnante. Ayant rejoint un championnat huppé comme la Premier League à son jeune âge, il a donné une autre envergure à sa carrière.

Et pour preuve, il a réalisé de très bonnes performances cette saison. Il compte 3 buts et 2 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues. De bonnes statistiques pour un arrière latéral dans le meilleur championnat au monde, mais aussi vu son jeune âge (23 ans).

Ait-Nouri nominé pour le prix du meilleur arrière latéral

Rayan Ait-Nouri pourrait voir ses efforts récompensés en fin de saison puisqu’il est en lice pour une prestigieuse distinction personnelle. En effet, il est nominé pour le prix du meilleur arrière latéral en Premier League.

Il est en lice avec les meilleurs joueurs de la Premier League à son poste. On cite notamment Kyle Walker (Manchester City) et Alexander-Arnold (Liverpool). Les supporters peuvent élire le meilleur arrière latéral du championnat anglais via un sondage sur le site de la Premier League.

🟢 À LIRE AUSSI : Sa relation avec Belmadi, ses débuts avec l’équipe d’Algérie… Ait-Nouri se confie

À noter que les bonnes performances de Rayan Ait-Nouri et sa montée en puissance ne sont pas passées inaperçues des recruteurs en Europe. Plusieurs cadors européens suivent de près le latéral gauche de la sélection nationale, entre autres le Real Madrid et Manchester City. Ça reste envisageable pour que le joueur quitte Wolverhampton au terme de la saison en cours pour rejoindre un club plus prestigieux.