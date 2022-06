Ait-Nouri convoité, Wolverhampton place la barre très haut

Rayane Ait-Nouri aurait opté pour les Verts. Tout comme Yacine Adli et Michael Olise, il devrait être présent lors du prochain stage du mois de septembre. Le jeune latéral gauche est convoité par les grands cadors de la Premier League, Chelsea et Manchester City en l’occurrence.

Lors de sa dernière sortie médiatique, Djamel Belmadi a révélé que quelques binationaux ont opté pour les Verts. Cela a ouvert les spéculations des internautes sur l’identité des joueurs susceptibles de renforcer la sélection nationale à partir du prochain stage.

En plus de Yacine Adli (AC Milan) et Michael Olise (Crystal Palace), un autre binational pourrait être présent lors du stage du mois de septembre prochain. Rayane Ait-Nouri, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aurait opté pour l’Algérie. Auteur d’une saison remarquable, ce jeune latéral gauche de 21 ans est convoité par de grands cadors de Premier League, en l’occurrence Chelsea et Manchester City.

Wolverhampton fixe son prix de 46 millions d’Euro

Selon le média anglais «The Sun», Chelsea et Manchester City se disputent Rayane Ait-Nouri. Chacun d’entre eux veut s’offrir le joueur pour renforcer son couloir gauche en prévision de la saison prochaine.

Rayane Ait-Nouri est l’une des priorités de Chelsea. Ce dernier veut se renforcer défensivement à la suite du départ de Rüdiger, tandis qu’Azbelicueta et Christensen devraient eux également quitter les «Blues».

Le même média révèle que l’entraîneur de Man City, Pep Guardiola, s’est renseigné sur Ait-Nouri. À la recherche d’un bon latéral gauche, c’est sur le jeune franco-algérien qu’il a jeté son dévolu.

Selon la même source, le club pensionnaire d’Ait-Nouri, en l’occurrence Wolverhampton, ne serait pas contre l’idée d’accorder un bon de sortie pour son joueur. Seulement, il a placé la barre très haute pour les autres courtisans. En effet, il exige une somme colossale de pas moins de 46 millions Euro pour le céder au club qui le veut lors de cette période des transferts.

Et pourtant, pour sa première saison à la Premier League, Rayane Ait-Nouri attise d’ores et déjà les convoitises. L’éventualité de le voir évoluer dans un grand club anglais à partir du prochain exercice n’est pas à écarter. Un jeune latéral gauche pour qui les observateurs prédisent un avenir prometteur vu l’énorme potentiel dont il jouit.