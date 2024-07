Aissa Mandi va rester en Europe, malgré l’offre saoudienne

Annoncé en Arabie Saoudite, Aissa Mandi pourrait finalement rester en Europe. Il est plus que jamais proche d’un retour en Ligue 1 française.

Après une saison difficile, Aissa Mandi va quitter le Villareal cet été. Il devra chercher un autre club pour relancer sa carrière, mais aussi pour retrouver son meilleur niveau.

🟢 À LIRE AUSSI : Mandi quitte le terrain et boycotte “la minute de silence” imposée en hommage à Israël

Visiblement, le capitaine de la sélection nationale va s’engager avec son nouveau club incessamment. Il est proche que jamais de faire son retour en Ligue 1 française.

En effet, et selon « Fabrizio Romano », connu pour ses informations crédibles des transferts, Aissa Mandi va s’engager avec le LOSC Lille pour rebondir. « Aissa Mandi sera nouveau joueur de Lille en provenance du Villareal. Il va passer sa visite médicale dans les prochaines 48 heures », a-t-il révélé sur son compte twitter. Selon la même source, le défenseur franco-algérien va « signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2026 ».

Bientôt 33 ans, Aissa Mandi veut évoluer toujours dans le haut niveau. Une nouvelle opportunité pour prouver qu’il est encore loin d’être fini, lui dont le niveau a trop régressé ces deux dernières saisons.

Rappelons que le club saoudien Al-Kholood s’est manifesté pour s’offrir Mandi. Mais ce dernier ne semble pas intéressé par une nouvelle expérience au Golfe, malgré son âge avancé. Tout comme Islam Slimani, préfère toujours rester en Europe.

