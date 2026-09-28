Défense et aéronautique : ce leader asiatique prépare son implantation en Algérie

L’Algérie et la Malaisie posent les premiers jalons d’un partenariat industriel dans deux domaines particulièrement sensibles : l’aéronautique et les industries de défense.

Au menu des échanges engagés à Alger figurent la remise en état d’appareils, la formation de techniciens algériens et, surtout, le transfert de savoir-faire technologique. Une orientation qui traduit la montée en gamme des relations entre les deux capitales.

D’après un communiqué diffusé par la représentation diplomatique malaisienne en Algérie, l’ambassadeur Datuk Rizany Irwan a tenu une série d’entretiens avec les dirigeants du groupe AIROD. Le déplacement avait un objectif clair : mesurer le potentiel d’installation de cette entreprise sur le sol algérien.

La coopération Algérie-Malaisie s’ouvre à la maintenance aéronautique

Le cœur du dossier porte sur les activités dites MRO, c’est-à-dire l’entretien, la réparation et la révision lourde d’appareils.

AIROD s’est construit une réputation solide dans ce créneau depuis des décennies, aussi bien sur les flottes militaires que sur les avions civils. Les deux parties veulent désormais voir comment cette expérience peut servir le tissu industriel algérien.

Il ne s’agit pas seulement d’importer un service. Les discussions insistent sur la montée en compétence des équipes locales et sur la création de capacités techniques durables à l’échelle régionale.

Cette approche rejoint une logique déjà observée avec d’autres partenaires. Lors des échanges industriels engagés entre Alger et Moscou, la question du transfert de savoir-faire avait également été placée au centre des priorités algériennes.

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Kuala Lumpur diversifie ses partenariats industriels avec l’Algérie

Pour la Malaisie, ce rapprochement répond à une stratégie assumée. Le pays d’Asie du Sud-Est cherche à sortir des secteurs traditionnels pour investir des filières à forte valeur ajoutée, où la technologie prime sur le volume. L’Algérie, avec ses besoins en modernisation industrielle, coche plusieurs cases.

Les signaux se multiplient d’ailleurs entre les deux pays. Le même diplomate malaisien avait évoqué, en mai dernier, l’intérêt de Malaysia Airlines pour une liaison vers l’aéroport d’Alger, après l’ouverture d’une desserte vers Kuala Lumpur par le transporteur national. L’aérien constitue donc un fil conducteur évident entre Alger et la capitale malaisienne.

Le volet défense ajoute une dimension stratégique à ce dialogue. Peu de partenaires acceptent d’aborder frontalement la maintenance d’appareils militaires, un domaine où la confiance politique compte autant que la compétence technique.

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Un partenariat encore exploratoire mais prometteur

À ce stade, aucun accord formel n’a été annoncé. Les discussions relèvent de la phase d’évaluation, celle où chaque partie sonde les besoins et les capacités de l’autre.

Les perspectives restent néanmoins réelles. Si le projet aboutit, l’Algérie disposerait d’un appui technique reconnu pour entretenir sa flotte aérienne, avec à la clé des économies substantielles et des emplois qualifiés. La coopération Algérie-Malaisie franchirait alors un palier inédit.