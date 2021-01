Airline Ratings Classement 2021: Air Algérie mal classée

La compagnie nationale aérienne Air Algérie, a été très mal évaluée par le site spécialisé Airline Ratings, qui a révélé aujourd’hui lundi 04 janvier, le classement des meilleures compagnies aériennes à travers le monde.

En effet, le site spécialisée Airline Ratings, a dévoilé son classement des meilleures compagnies aériennes en termes de sécurité, Air Algérie est pour sa part très loin de figurer parmi les 20 premières compagnies, vu que son évaluation par le site a été très peu élogieuse.

L’évaluation de Air Algérie

l’évaluation du site Airline Ratings englobe pas moins de 400 compagnies aériennes, et se base sur plusieurs critères comme l’historique des incidents à propos desquels le site d’Airline Ratings a déclaré que « Toutes les compagnies ont des incidents chaque jour et nombre d’entre eux sont des problèmes dans la fabrication de l’avion, pas des problèmes opérationnels de compagnies aériennes », avant d’ajouter que « C’est la façon dont l’équipage gère les incidents qui déterminent une bonne compagnie aérienne d’une compagnie non sûre ». Outre ce critère le classement se base également sur l’ancienneté des avions.

La compagnie nationale Air Algérie, avec son évaluation d’une étoile sur sept, est en bas de la liste des compagnies les plus sures du classement de ce site, ce qui fait d’elle une des compagnies les moins sures du monde, à côté de Iran Aseman Airlines et Nepal Airlines.

Le classement des 20 compagnies les plus sures

En tête de liste une compagnie aérienne australienne se distingue, il s’agit de Qantas, cette dernière est élue compagnie aérienne la plus sure du monde pour l’année 2021, et elle est suivie par Qatar Airways, qui a pu décrocher la deuxième position, puis par Air New Zealand, en troisième position.

Emirates et Etihad Airways sont respectivement 5e et 7e dans ce classement, devant la compagnie britannique british Airways classé 10e, et United Airlines, classé 20e.