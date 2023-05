Airbnb : l’Algérie parmi les destinations en vogue pour l’été 2023

Aux portes de la saison estivale, les voyageurs se préparent et planifient leurs vacances d’été 2023. Une période traditionnellement associée au repos et à la sérénité. Pour trouver une destination de voyage qui répond à leurs critères de sélection.

Les voyagistes et les comparateurs de voyages représentent souvent une source d’inspiration pour ces personnes pour trouver une destination authentique ou simplement un endroit pour se réfugier loin du tourisme de masse et se ressourcer.

Airbnb dévoile les tendances de voyages 2023

En ce mois de mai 2023, plusieurs professionnels et acteurs des voyages se mettent à dévoiler leurs palmarès des meilleures destinations touristiques jugées séduisantes par les voyageurs. Après Liligo, c’est au tour d’Airbnb de faire part de ses tendances de voyages pour l’été 2023.

En plus de dévoiler ses nouveautés pour l’été 2023, Airbnb a publié son classement des tendances estivales pour l’été 2023. Et ce, en se basant sur les recherches, du premier trimestre, des internautes qui utilisent la plateforme de location des logements.

En effet, selon ces statistiques, depuis le début de l’année, jusqu’au 31 mars 2023, les utilisateurs de cette plateforme ont planifié les vacances d’été 2023 dans 72 000 villes et villages dans le monde. Dans le classement des destinations françaises les plus recherchées, Nanterre créée la surprise en se présentant comme la destination la plus recherchée par les Français. Derrière cette ville, se positionnent Rouen et Nevers en 2e et 3e positions.

Par ailleurs, à l’international, les voyageurs français ont orienté leurs recherches vers l’Albanie, mais aussi vers la Grèce. Pour le 1er trimestre, l’île Ksamil, Marrakech au Maroc, mais aussi Oran en Algérie séduisent les voyageurs qui ont déjà programmé leurs vacances d’été 2023. Eh oui, l’Algérie commence à se réconcilier avec le tourisme et à s’ouvrir davantage vers le monde. D’ailleurs, le pays a été récemment qualifié de la future destination des influenceurs, par ses visiteurs. Dans la mesure où l’Algérie dispose d’un potentiel qui offre une expérience de voyage authentique.

