Airbags Takata défectueux : Citroën Algérie lance un rappel urgent pour ces 5 modèles

Citroën Algérie a lancé un appel à ses clients concernant plusieurs modèles de véhicules équipés d’airbags Takata, jugés potentiellement dangereux. La campagne vise les propriétaires de certains véhicules Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5 produits entre 2009 et 2019. Le constructeur invite les propriétaires concernés à vérifier si leur véhicule est visé par cette campagne de rappel et à cesser immédiatement de le conduire si tel est le cas.

Le motif de cette campagne est connu : les airbags fabriqués par Takata peuvent présenter un défaut au moment du déploiement. En cas d’accident, l’ouverture de ces airbags peut provoquer des blessures graves aux occupants, selon la mise en garde diffusée par Citroën Algérie.

Comment vérifier si son véhicule est concerné

Citroën Algérie invite chaque propriétaire des modèles cités à se rendre sur le site www.citroen.dz pour savoir si son véhicule figure sur la liste des unités concernées. Pour effectuer cette vérification, les propriétaires doivent saisir le numéro VIN (Vehicle Identification Number), indiqué sur leur carte grise. Ce numéro d’identification du véhicule doit comporter 17 caractères et commencer par VF7 ou VR7.

Cette vérification en ligne constitue la première étape recommandée par la marque avant toute autre démarche. Le site est donc le canal officiel indiqué pour confirmer ou écarter le doute.

Si le véhicule apparaît concerné par le rappel, Citroën Algérie recommande d’arrêter immédiatement de le conduire. La marque considère ce risque suffisamment sérieux pour justifier l’immobilisation du véhicule, le temps que l’airbag soit remplacé.

Cette consigne s’applique dès lors que le véhicule est confirmé comme étant concerné par le rappel. La marque demande alors à son propriétaire de cesser immédiatement de le conduire, en attendant la prise en charge dans un atelier agréé. Et ce, afin d’éviter qu’un accident ne déclenche un déploiement défectueux de l’airbag.

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Citroën Algérie : le remplacement des airbags est gratuit

Pour organiser l’intervention, Citroën Algérie met à disposition un numéro de contact dédié : 021 99 50 50. Les propriétaires concernés peuvent ainsi prendre rendez-vous directement dans un atelier agréé de la marque.

Le remplacement de l’airbag défectueux est entièrement gratuit, rassure Citroën Algérie. Aucun coût ne serait donc à la charge du client pour cette opération de sécurité.

Par ailleurs, la marque appelle à un partage massif de cette information. L’objectif est de toucher des conducteurs qui ne consultent pas forcément les canaux officiels de Citroën Algérie, mais qui possèdent pourtant un véhicule concerné.

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