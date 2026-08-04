Vol Montréal-Algérie moins cher : Air Transat propose des billets vers 6 villes algériennes cet été

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre Montréal et l’Algérie ! Grâce aux nouvelles liaisons avec escale européenne de la compagnie Air Transat, six nouvelles destinations algériennes s’ouvrent à vous cet été.

Privés de la ligne directe Montréal-Alger d’Air Canada cet été, les Algériens du Canada n’ont pas à se rabattre uniquement sur Air Algérie ou le traditionnel crochet parisien d’Air France.

Une alternative bien plus avantageuse s’impose : la compagnie canadienne Air Transat propose désormais des liaisons vers plusieurs aéroports algériens depuis Montréal.

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Air Transat desserve de nouveaux aéroports en Algérie

Bien qu’ils comportent une escale en France ou en Espagne, ces vols ouvrent un large éventail de destinations. Air Transat dessert ainsi six aéroports algériens depuis Montréal : Alger, Constantine, Sétif, Tlemcen, Oran et Béjaïa.

En pratique, si les billets sont achetés directement auprès d’Air Transat, la compagnie canadienne ne prend en charge que le tronçon jusqu’en Europe. La suite du trajet vers l’Algérie est ensuite assurée par les compagnies low cost espagnoles Vueling ou Volotea, au départ de la France ou de l’Espagne.

Dans le détail, le réseau d’Air Transat vers l’Algérie s’articule autour de trois itinéraires principaux :

Via Marseille (avec Volotea) : l’escale principale pour rejoindre l’ensemble des destinations algériennes.

l’escale principale pour rejoindre l’ensemble des destinations algériennes. Via Barcelone (avec Vueling) : une alternative proposée spécifiquement pour la ligne Montréal – Alger.

une alternative proposée spécifiquement pour la ligne Montréal – Alger. Via Lyon (avec Volotea) : une option dédiée pour la liaison vers Sétif.

Qu’en est-il des tarifs d’Air Transat ?

Pour un aller-retour Montréal – Alger du 5 au 29 août, il faut compter 1 737 CAD (environ 1 078 euros). À ce prix, l’expérience impose toutefois de la patience : prévoyez près de 20 heures d’escale à l’aller et 12 heures au retour. Côté bagages, le tarif de base reste strict et n’inclut qu’un bagage cabine assorti d’un objet personnel.

À titre de comparaison, le même trajet aux mêmes dates grimpe à 3 223 CAD (plus de 2 000 euros) chez Air Algérie. L’offre d’Air Transat permet donc d’alléger considérablement la facture — un atout de taille pour les familles —, mais au prix fort côté confort : il faudra s’armer de patience pour faire face aux longues heures d’attente lors des escales.

Ce n’est pas un coup d’essai pour Air Transat. Dès 2023, la compagnie canadienne s’était appuyée sur ce modèle d’escales pour connecter le Canada à l’Algérie. En partenariat avec ASL Airlines France, elle proposait déjà de rejoindre Alger, Annaba et Béjaïa via des correspondances à Paris ou Lyon.

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