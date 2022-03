Air Serbia : bientôt des vols low-cost vers l’Algérie ?

Avec la levée progressives des protocoles et des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covis-19, nombreux sont les pays qui ont pris la décision de renforcer leurs programmes de vols pour l’étranger.

En effet, selon le site anglais EX-YU Aviation News, la compagnie aérienne Air Serbia opérera quelques vols charters à destination de l’Algérie au cours de l’été 2022, complétant ainsi son vaste éventail de dessertes sur le marchés. La compagnie exploitera trois vols aller-retour entre Belgrade et Oran, située sur la côte nord-ouest de l’Algérie, avec des vols en soirée depuis la capitale serbe les 23 et le 29 juin ainsi que le 6 juillet 2022. Les retours depuis la deuxième plus grande ville d’Algérie se feront les jours qui suivent. Cependant, cette information n’a fait l’objet d’aucune note officielle de la part des autorités compétentes algériennes.

La même source a annoncé aujourd’hui le 29 Mars 2022, que la compagnie aérienne en Serbie renforcera ses opérations sur l’ensemble de son réseau au mois d’avril de cette année, étant donné que la saison d’été 2022 commence. Elle lancera des vols à destination de Valence à compter du 21 avril de l’année en cours, et assurera de nouvelles liaisons avec trois villes partant de la capitale serbe : Venise, Madrid et Krasnodar. Même si les vols vers Valence se dérouleront deux fois dans la semaine, la compagnie conservera trois rotations par semaine pendant la première semaine à cause des vacances de Pâques.

Air Algérie : 64 vols au programme

Le ministère des Transports a révélé, lundi 28 mars 2022, le programme des vols supplémentaires qui seront ajoutés à la liste des liaisons déjà opérées par Air Algérie.

Le nouveau programme comporte 64 dessertes supplémentaires sur plusieurs créneaux pour Air Algérie de même que la programmation de nouvelles liaisons qui n’ont pas été exploitées depuis la clôture des frontières en mars 2020.

Selon le communiqué du ministère des Transports, cela constitue la première de trois étapes visant à augmenter le nombre de vols. Cette mesure entre en vigueur aujourd’hui, 29 mars 2022, précise la même source. La seconde et la troisième phases devraient être mises en place avant le début de la saison estivale, qui marquerait un retour à la normale si les conditions sanitaires le permettent.

Pour rappel, ce même programme a été déjà annoncé par le ministère des transports sur sa page officielle le jeudi 24 Mars 2022, mais a été retiré une heure après. Celui-ci a été également supprimé des pages d’Air Algérie sur Facebook et Twitter.

En effet, ni le ministère des transports ni la compagnie Air Algérie ne se sont expliqués sur les causes de la suppression de ce communiqué, une situation qui a rappelé par ailleurs celle de l’annulation du premier programme diffusé le 9 mars de l’année en cours.