Air France suit les low cost : attention, ce billet d’avion n’inclut plus de bagage cabine

Voyager léger coûte de plus en plus cher. Si l’accès gratuit à un bagage cabine et à un effet personnel a longtemps été la norme, les droits des passagers ne cessent de reculer. Initiée en 2018 par les compagnies low cost, la facturation de la petite valise en cabine gagne désormais les acteurs historiques : Air France vient de s’y mettre avec son tarif « Economy Basic ».

Quand vous réservez un vol sur une compagnie à bas prix, vous savez très bien que le prix de base va augmenter en ajoutant un bagage en soute ou une valise en cabine. Mais, ce problème ne se posait pas pour les plus grosses compagnies aériennes.

Désormais, cela a changé. Air France, KLM ou encore Lufthansa ont ajouté une nouvelle classe tarifaire, notamment « Economy Basic » ou « Economy Mini », qui fonctionnent selon le même principe que les compagnies aériennes low cost.

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Attention, ce tarif d’Air France n’inclut pas de bagage à main

Sur plusieurs vols, il va falloir payer un supplément pour transporter un bagage en cabine. Les accessoires comme les sacs à main ou les sacs à dos sont toujours autorisés. Cependant, les petites valises ou les sacs de voyage sont désormais payants.

En effet, chez Air France, il faudra payer le tarif « Economy Light » pour avoir droit à un bagage en cabine. Cette nouveauté, en défaveur du voyageur, est relativement récente.

Si certains passagers affirment que la règle est en vigueur depuis septembre 2025, sur le site de la compagnie, la page indiquant le bagage autorisé a été discrètement modifiée. En effet, il est désormais écrit que « vous avez droit de 0 à 1 bagage à main selon le tarif choisi ».

Une mesure testée avant d’être généralisée ?

Ce nouveau tarif n’est disponible que sur certains vols moyen-courriers. Sur les long-courriers, comme Paris – New York, c’est encore le tarif Economy Light qui est proposé comme le prix le moins cher de la compagnie.

Mais il est important de préciser que les compagnies low cost avaient procédé exactement ainsi. Avant de généraliser la politique du bagage cabine payant en 2018, elles l’avaient testée sur quelques lignes spécifiques, à l’image de Wizz Air qui avait mis en place cette stratégie à l’été 2012.

Il faut dire que cette mesure est un recul pour les droits des passagers aériens. Les billets d’avion sont chers, et il faut désormais payer davantage pour voyager avec ses affaires.

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