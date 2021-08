Air France : programme des vols vers l’Algérie pour septembre 2021

Air France : programme des vols vers l’Algérie septembre 2021

Suite à l’annonce des autorités algériennes d’ouvrir de nouveaux vols vers les destinations ouvertes et d’autres vers de nouveaux pays, la compagnie aérienne française Air France compte reprendre son programme de vols de et vers l’Algérie.

La compagnie aérienne française devra donc reprendre ses vols vers l’Algérie progressivement, et ce, à compter du 29 août en cours. D’ailleurs, le ministère des Transports avait annoncé mercredi dernier que sur 64 vols hebdomadaires, la moitié sera confiée aux « compagnies aériennes étrangères opérant en Algérie ».

48 vols commerciaux, sur les 64 autorisés par semaine, seront assurés entre l’Algérie et la France. Et si l’on prend en considération, l’annonce du ministère des Transports, 24 vols, soit la moitié sera assurée par Air Algérie et 24 autres par différentes compagnies françaises.

Ainsi, Air France prévoit donc de reprendre ses vols avec l’Algérie avec une fréquence de six vols par semaine, et ce, entre l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle et Alger. Les dessertes seront assurées tous les jours excepté les vendredis. Un autre vol hebdomadaire sera également assuré tous les vendredis entre Paris – Roissy Charles de Gaulle et Oran.

Le nouveau programme d’Air Algérie

Pour rappel, le ministère des Transports a annoncé mercredi dernier que le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires à compter de samedi 28 août dans le cadre de la réouverture partielle de l’espace aérien fermé au titre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Le ministère a également annoncé le nouveau programme d’Air Algérie qui entrera en vigueur samedi 28 août 2021 et en vertu duquel le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran.

Les vols sont programmés comme suit :